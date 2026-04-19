山東千呎複式單位拍賣價僅1萬元 五房3廳再額外送1000呎

內地房地產因經濟放緩而價格大跌，但市場一間建築面積97.94平方米（約1054平方呎）的單位，拍賣價僅10088元（人民幣‧下同）。拍賣消息即時引起關注。



「極目新聞」報道，山東威海近日一套「複式195平米70年大產權」房在京東資產交易平台拍賣，起拍價僅為10088元。4月19日，拍賣公司工作人員表示，單位為住宅房拍賣，非「法拍房」，可隨時過戶，不動產權證上登記的建築面積為97.94平方米，其餘97平方米 （約1000平方呎）面積為贈送。

單位已有多人出價。京東App

單位開拍價僅1萬元人民幣。京東App

單位開拍價僅1萬元人民幣。京東App

報道指，根據拍賣公司資料，單位位於山東威海乳山，描述為「195平方米、精裝修、5室3廳、70年大產權」，並注明「步梯房、無供暖無產權糾紛、不存在交付困難等問題」。起拍價10088元，保證金2萬元，加價幅度100元或其整倍數。



拍賣公司人員今日（19日）表示，該房屋為正常住宅拍賣，非「法拍房」，產權證面積97.94平方米，可隨時過戶。「這個房是個上下兩層的復式房，上面一層是送的。」對於起拍價為何僅1萬元，對方稱：「起拍價都是這樣」，並坦言若無人競爭或出價不高，買方確實可能以一萬多元的價格拍下該房屋。今日下午1時，有單位已出現57次出價，價格升至15688元。