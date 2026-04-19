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河南開封武俠主題樂園 樹斷砸倒多名遊客︱有片

即時中國
更新時間：15:00 2026-04-19 HKT
發佈時間：15:00 2026-04-19 HKT

18日，河南開封萬歲山武俠城景區內一棵樹斷裂，砸到多名遊客。現場視頻顯示，有至少3人躺倒在地，旁邊有斷裂的樹幹、樹枝。有目擊者稱，現場有遊客頭部受傷。視頻中還有人大聲詢問「有沒有學過急救的遊客？」

萬歲山武俠城今日（19日）通報事件指，事發於當日中午時段，景區突遇大風，中門區域楊樹樹枝意外斷裂，導致三名遊客受輕傷。景區已安排專人陪同傷者及家屬前往醫院救治。目前游客傷情穩定。景區為事件對遊客帶來的不便與困擾致歉。

萬歲山武俠城位於河南省開封市龍亭區東京大道中段，地處開封城西北部，是一個集文化體驗、休閑娛樂、實景演藝於一體的沉浸式武俠主題樂園。

內地《瀟湘晨報》引述武俠城工作人員表示，目前不清楚具體情況，相關情況景區已有專人在對接，以官方發布的內容為準。從當地救護部門了解到，事件發生後，傷者分別被送往開封市不同醫院救治住院。

當地的北郊鄉政府工作人員表示，鄉政府領導在和景區、相關部門對接，具體結果暫未接到通知。「我們是值班人員，他們處理的結果我們值班室這邊沒有具體的答覆，可能馬上會有官方通報。」

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