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微信錢包︱深圳公司要求應徵者餘額不得少過¥300 網民寸爆：你肯定有錢出糧？

即時中國
更新時間：07:30 2026-04-20 HKT
發佈時間：07:30 2026-04-20 HKT

求職歧視？深圳有公司要求求職者，微信錢包最少有300元人民幣，才考慮給予面試。涉事招聘中介指，是「防止沒錢員工鬧事」。消息引起網民關注，批評公司要求奇葩，涉嫌就業歧視。

網民：我要看老闆存款

網絡近日廣傳一張聊天截圖，內容：「注：員員工面試的時候，需要檢查微信餘額，餘額沒有三百至五百元的，不給面試，因為最近沒有錢的員工鬧事比較多。」

百姓關注報道，受委託招聘的貴巨人力聚藍領工作網工作人員回應稱，此舉是招聘方深圳雙翼科技股份有限公司，為防止員工入職不久便離職、索要工資時引發糾紛而設。

天眼查APP顯示，深圳市雙翼科技成立於2006年，主要業務為通訊電子產品的技術開發與銷售。法律訴訟資訊顯示，該公司曾因勞動爭議、勞動合同糾紛、追索勞動報酬糾紛等被起訴。

河南澤槿律師事務所主任付建認為，微信零錢餘額屬於個人私隱訊息，用人單位沒有合理理由，無權強制查看面試者的微信端儲蓄狀態，且用人單位以微信餘額作為篩選條件之一不符合法律規定。面試者可以向勞動監察部門舉報，要求進行整改。

網民紛紛留言，「公司，你不懂，三和大神多過一百元根本不會找工」、「勞動局不去查查這家公司嗎？」、「現在真有兜裡沒300的人嗎」、「卡年齡，現在查餘額，什麼迷之操作」、「我要查老闆公司存款，不然能不能发得起我的工资都不知道」、「三五百能在深圳活活一个星期？」、「幹活要錢天經地義，怎麼就成了鬧事呢」。

「三和大神」是指聚集於深圳龍華區景樂新村附近的一群「做一日玩三日」的流浪打工者，在中國網絡文化上形成了獨特的亞文化。

 

 
 

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