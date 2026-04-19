山西搗破涉2.6億假酒集團 夫婦搵代工溝「劍南春」、「五糧液」

內地假酒問題嚴重，令消費者隨時買到假酒，嚴重影響市場。國家市場監督管理總局周日（19日）發布通報，一個特大制售商標侵權和偽劣白酒的違法犯罪網絡被摧毀。

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據通報，本次行動一舉查獲山西省呂梁市、太原市一帶相關違法產品的生產、藏匿、包裝與商標印制和郵寄場所7處，網絡直播銷售點1處，查獲涉嫌侵權假冒白酒近2萬箱、假冒包材70餘萬件、製假設備14部、大型儲酒罐41個。截至目前，已查明涉案金額2.6億元（人民幣‧下同），公安機關傳喚22人，採取強制措施11人，其中移送審查起訴2人。

內地假酒問題嚴重，令正廠損失慘重。中新社

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經查，山西文忠電子商務有限公司實際經營者趙某某夫婦，在互聯網平台從事酒類銷售業務。為獲取更高利潤，找到山西省呂梁市汾香釀酒有限公司法定代表人裴某，要求其生產侵權假冒劍南春、五糧液等名優白酒，用於網絡銷售。裴某委托無生產資質的山西省呂梁市武後鄉酒業有限公司負責人，以食用酒精、食品添加劑勾調的配制酒冒充白酒。上述白酒標註「劍南春」、「五糧液」、「五糧原液」等商標，供應趙某某夫婦對外銷售。



涉案產品除侵犯他人註冊商標外，還存在虛標生產日期冒充「老酒」的違法行為。標稱生產年份多為1990年至2010年，有的甚至標稱20世紀80年代生產，通過直播平台話術包裝為存放數十年的「老酒」銷售。