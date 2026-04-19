北上注意︱五一前後高鐵日均加700列夜車 開行前5至7日預售

「五一」長假將至，為應付大量民眾出遊的需求，高鐵會在五一前後，日均加開700列夜車，接方向實行梯次售票，在開車前5至7日公開預售。

據央視新聞報道，鐵路部門在五一假期首尾出行高峰時段和旅客出行相對集中的方向，於4月29日夜間至5月2日凌晨、5月4日夜間至6日凌晨，在京滬、京廣、京哈等高鐵幹線，安排開行直通夜間高鐵，平均每天增開可達700列左右。

增開的直通夜間高鐵列車實行按方向梯次售票，一部分列車客票在開車前7天開始售票，其餘列車在開車前5天開始售票。提前7至5天開始預售的安排，主要考慮是在確保各方面條件具備的情況下再開始售票，以防過早售票後，出現惡劣天氣等非正常情況臨時取消列車開行，影響旅客出行。

每趟直通夜間高鐵列車的具體起售日期，以12306網站購票頁面顯示為準，鐵路部門提示旅客可提前掌握列車增開資訊，並於開車前7至5天上網購票。