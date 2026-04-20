長沙「零食王國」︱大如30個籃球場排隊120分鐘 開業3日被「擠爆」停售
更新時間：14:44 2026-04-20 HKT
發佈時間：14:44 2026-04-20 HKT
發佈時間：14:44 2026-04-20 HKT
湖南長沙又有新地標。日前，一間全球面積最大的零食店「零食王國」在長沙開幕，該店面積超過1.2萬平方米，約30個籃球場大小，集合全球6500個以上的零食品牌，超過3.5萬款零食，吸引大量民眾前往打卡。由於反應太過熱烈，民眾動輒要排隊2小時，「零食王國」在開業僅3天，即宣布4月20日至22日暫停銷售，調整系統，參觀打卡則仍繼續。
展示全球逾3500款泡麵
據長沙晚報網報道，「零食王國」座落長沙核心商圈芙蓉廣場，大門以拱門式設計，進入時先經過一條長長的玻璃櫃體造成的「零食長廊」，展示全球各地的零食。
鳴鳴很忙集團負責人指，「零食王國」匯聚了全球約70個國家和地區的風味、超過6500個國內外品牌、3.5萬款商品，其中國產品牌超5000家，零食超2萬款，進口品牌超1500家，零食超1萬款。
在「零食王國」內，僅僅可樂一種飲品，即埋滿了兩長排多層貨架，包括來自近20個國家最全口味的可樂，除了常見的可口可樂、百事可樂、芬達以外，還有很多罕見的可樂品種，甚至包括「鹽可樂」。
「泡麵之城」則集中全國及全球的3500多種泡麵，從經典的老口味到稀有的地域限定款，應有盡有，直擊很多人學生時代、加班夜晚的回憶。
雪糕區也呈現出類似的效果，「零食王國」按口味、風格和產地對雪糕進行了分類陳列，雪糕迷總能找到最喜歡的那一款。
「可逛、可玩、可拍、可買」是「零食王國」的賣點，吸引各類民眾，為長沙打造一個消費娛樂新地標。
最Hit
天氣︱天文台料明起連落6日雨 低壓槽、東北季候風「接力」攻港 周五、六迎降溫
2026-04-19 13:19 HKT
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
2026-04-19 10:00 HKT
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
2026-04-18 17:01 HKT