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全球最大︱面積如30籃球場滙聚6500品牌 長沙零食王國開幕成新地標

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更新時間：12:40 2026-04-19 HKT
發佈時間：12:40 2026-04-19 HKT

湖南長沙又有新地標。日前，一間全球面積最大的零食店「零食王國」在長沙開幕，該店面積超過1.2萬平方米，約30個籃球場大小，集合全球6500個以上的零食品牌，超過3.5萬款零食，吸引大量民眾前往打卡。

展示全球逾3500款泡麵

據長沙晚報網報道，「零食王國」座落長沙核心商圈芙蓉廣場，大門以拱門式設計，進入時先經過一條長長的玻璃櫃體造成的「零食長廊」，展示全球各地的零食。

鳴鳴很忙集團負責人指，「零食王國」匯聚了全球約70個國家和地區的風味、超過6500個國內外品牌、3.5萬款商品，其中國產品牌超5000家，零食超2萬款，進口品牌超1500家，零食超1萬款。

在「零食王國」內，僅僅可樂一種飲品，即埋滿了兩長排多層貨架，包括來自近20個國家最全口味的可樂，除了常見的可口可樂、百事可樂、芬達以外，還有很多罕見的可樂品種，甚至包括「鹽可樂」。

「泡麵之城」則集中全國及全球的3500多種泡麵，從經典的老口味到稀有的地域限定款，應有盡有，直擊很多人學生時代、加班夜晚的回憶。

雪糕區也呈現出類似的效果，「零食王國」按口味、風格和產地對雪糕進行了分類陳列，雪糕迷總能找到最喜歡的那一款。

「可逛、可玩、可拍、可買」是「零食王國」的賣點，吸引各類民眾，為長沙打造一個消費娛樂新地標。

 

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