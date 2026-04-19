曹澍取AI「故障」創造噩夢 「偽影」走進巴塞爾照見人類科技焦慮

當人們沉醉於用AI生成極致逼真的畫面，內地藝術家曹澍卻反其道而行，刻意藉由AI「故障」進行創作。其影像作品「偽影」3月底登陸香港巴塞爾藝術展，影片潛入戰地攝影師的回憶：因核輻射畸變的軀體、創傷後的噩夢，夢中模糊的文字，恰好絕妙呼應圖像生成技術的不完美。曹澍接受《星島》專訪時表示，怪誕背後反映人類面對新科技的集體不安—原子彈如此，攝影術如此，當下的AI亦然。而在焦慮瀰漫之外，「藝術，或許能打開更多看待AI的可能性」。

▍記者梁伊琪 ▍

香港巴塞爾藝術展場上，喧鬧的展廳人來人往，但走到曹澍作品所在的展位，氣氛忽然冷了下來：空間漆黑一片，屏幕靜靜播放黑白影片。幾個小朋友好奇探看，卻被父母急忙拉走：「你不要去看那種恐怖片！」

模型頻出錯反成絕佳創作素材

「觀眾感受到噩夢的感覺，這就是我想達到的效果。」曹澍笑說。他現居於杭州，創作涵蓋動畫、3D影像、裝置等多種形式，長期關注虛擬世界、技術媒介與哲學等議題。

「偽影」的靈感，始於兩年前對AI技術的觀察。他發現，當時的擴散模型經常出錯：人形面容扭曲，手指多了一兩隻，文字變成亂碼。多數人眼中的技術缺陷，於曹澍而言，卻是絕佳的創作素材，更是反思AI技術的入口。

「AI的來臨讓很多人感到震驚、恐懼，大家覺得新時代已然到來，舊有的知識與技能頓然失去價值。」曹澍說。為了理解新舊斷裂與集體不安，他把目光投向歷史，發現人類對新技術的焦慮，從來如出一轍。他舉例，19世紀攝影術剛誕生時，歐洲社會擔心它摧毀繪畫的獨特性；傳入中國後，因技術限制出現的重影曝光，被民間聯想為鬼魂，上海甚至出現召喚死者的「降乩攝影」風潮。

「每種技術剛剛降臨的時刻，人們都會投射大量主觀想像。而故障，為我們創造出更多解讀空間。」曹澍說。如今AI生成技術愈發貼近現實，他卻不感興趣，寧可保留舊版模型用於藝術創作。

當大眾憂慮被AI取代，急跟風潮裝備各類AI工具時，曹澍卻選擇以AI故障作為創作切口，用一種近乎遊戲、做夢的方式把玩這項技術，重新審視技術與人的關係。在他看來，與成熟技術不同，故障從沒有固定答案，反而能讓大家跳出固有思維。「我將AI視為一種隱喻，它在認知方面，總是揭示一些新東西出來。」曹澍說。

以遊戲做夢方式把玩新科技

面對AI技術飛速發展，他亦不持簡單的支持或反對立場。「AI發展像離弦的箭，非常迅速，無法回頭。我們所有人都身處其中。」他說，「或許AI的終點是不斷吞噬人類，成為一個無邊無際的龐然大物。但在抵達終點之前，它還能衍生出多少種可能，我們仍未可知。而這些正是藝術家可以去思考、去開拓的領域。」