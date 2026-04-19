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台灣海峽︱外軍大噸位艦強闖挑釁 054A艦主炮上彈纏鬥20小時驅離

即時中國
更新時間：10:38 2026-04-19 HKT
發佈時間：10:38 2026-04-19 HKT

解放軍日前披露曾有外國大噸位軍艦闖入台灣海峽，雙方纏鬥20小時，解放軍軍艦強硬驅離對方。央視最新披露，過程中054A「紅河艦」護衛艦，主炮上彈，準備隨時開火，「在自家門口，絕不示弱！」

兩艦最近只約百米

央視國防軍頻道《軍事紀實》15日晚，播出「紅河艦」的執勤情況，指遭曾過一艘大噸位的外國軍艦，強行闖入台灣海峽，以「蛇形機動」擠壓航道、大角度轉向等「別車」式危險動作」惡意挑釁，兩艦最近只有約100米，幾近「肉搏」。

報道指，護衛艦立即啟動應對，雷達鎖定目標、主炮緊急裝彈進入戰備狀態，透過高頻次航向變換搶佔關鍵陣位，全程封堵外艦突破路線。

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兩艦在海上纏鬥，由白天鬥到深夜，最終外艦在20小時後，在解放軍「在自家門口，絕不示弱」下驅逐出相關海域。

報道未明確透露發生的時間，僅指這次海上博浪是發生在幾年前，而「紅河艦」是2022年12月入列服役。

至於涉事的外國軍艦，有內地軍事自媒體依披露的資訊，推測應是美軍的阿里·伯克級驅逐艦。

054A型護衛艦滿載排水量4000餘噸，最高航速約28節；阿里·伯克級驅逐艦排水量則逾9000噸，最高航速超過30節。

 

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