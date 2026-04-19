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央視批《東京喰種》暗黑血腥 多平台急下架

即時中國
更新時間：09:15 2026-04-19 HKT
發佈時間：09:15 2026-04-19 HKT

央視新聞前日報道，在內地被禁的暴力血腥「暗黑動漫」作品《東京喰種》（內地稱《東京食屍鬼》），正通過電商平台偽裝成風光片和紙質書，流向未成年人。目前小紅書、拼多多、京東和淘寶購物平台已下架影片及相關產品。

2015年內地管轄境內全網禁播

報道稱，《東京喰種》因內容渲染暴力、恐怖、死亡，2015年6月在內地管轄境內全網禁播。然而，在抖音、小紅書等平台輸入關鍵詞，仍能輕易搜索到作品介紹，一些博主甚至採用配音的方式，講述漫畫完整劇情作為視頻內容。而在拼多多、淘寶等電商平台也能輕易搜到《東京喰種》漫畫書，還有相關主題的打火機、衣服等周邊產品在售。

節目播出後，昨日拼多多、京東和淘寶購物平台已無法通過關鍵詞「東京食屍鬼」搜索到相關產品，抖音、小紅書、B站等平台上已無法搜索到相關影片。

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