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曾任武漢抗疫雷神山醫院院長 王行環被雙開

即時中國
更新時間：08:36 2026-04-19 HKT
發佈時間：08:36 2026-04-19 HKT

武漢大學中南醫院原黨委常委、院長王行環被開除黨籍及公職，官方通報指他搞權色、錢色交易，在醫療領域搞新型隱性腐敗等。

王行環今年61歲，北京大學醫學博士，泌尿外科專家，博士生導師。他於2015年7月擔任武漢大學中南醫院院長，2020年2月新冠疫情時臨危受命，兼任用於抗疫的武漢雷神山醫院院長。

被指搞權色錢色交易

湖北省紀委監委昨日通報，對王行環嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。通報稱，王行環搞投機鑽營，結交政治騙子，串供、偽造證據，對抗組織審查；違反組織原則，在幹部任用考察工作中，隱瞞事實真相為本人謀取人事利益；搞權色、錢色交易，違規領取績效獎金；違規向醫藥企業攤派費用；在醫院工程項目監管工作中，不正確履行職責，造成不良影響；在醫療領域搞新型隱性腐敗，利用職務便利為他人在醫療設備採購、工程項目承攬等方面牟利，並非法收受巨額財物。

相關新聞：重慶市委常委羅藺 嚴重違紀違法被查

通報指，王行環構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，決定給予開除黨籍、公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

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