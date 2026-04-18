13年恐怖懸案｜河北男子殺好友家中私埋遺體 再殺姑父縱火燒屍

近日，河北省石家莊市檢察院披露一宗在河北省晉州市農村跨越13年的恐怖命案。劉某不僅勒斃其好友後私埋屍骨於自己的屋內，更因害怕罪行暴露而殺害姑父，縱火燒屍。

十三年前殺害朋友後脱罪

根據《華商報大風新聞》報道，2012年7月20日，疑犯劉某邀約朋友周全共進午餐。酒酣耳熱後，周全便失蹤了，家屬也只得到「吃完飯就各自回家」的含糊答覆。

一星期後，周全之妻收到周全的一條短訊：「想出去玩幾天」，惟周全姐姐初見端倪，發現短訊語氣和弟弟口吻不相符。

即使周男帶民警到劉某家中，發現一處鬆動的泥土，亦被劉某以修水管的藉口脫罪，案件無可奈何只能吿一段落。

示意圖。 iStock

相關新聞：日本京都11歲男童命案 繼父疑曾藏屍觀光景點公廁

檢警重查十三年前之案 真相大白

檢方起訴書揭露，當年劉某因周全到他家追討5000元人民幣借款，而萌生殺意。劉某用鐵絲框勒斃周全，再私自埋藏他於家中庭院。其後更以周全的身份發訊息以誤導調查方向，帶著不知情的妻女同住在埋有屍體的家中多年，每次出入大門都會經過埋屍處。

直至2025年，劉某才指認埋屍地點。警方挖出白骨後，經DNA鑑定為失蹤多年的周全。

竟有案外案？殺害姑父欲掩蓋罪行

經進一步調查，劉某於2014年再次犯案。因向經營工廠的姑父借錢被拒，劉某認為姑父得知其涉及周全失蹤案。其後翻牆潛入宿舍砍殺姑父，再縱火埋屍。

河北省石家莊市檢察院近日正式提起公訴，劉某終將為自己殘暴的行為負責。