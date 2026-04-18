Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

13年恐怖懸案｜河北男子殺好友家中私埋遺體 再殺姑父縱火燒屍

即時中國
更新時間：19:00 2026-04-18 HKT
發佈時間：19:00 2026-04-18 HKT

近日，河北省石家莊市檢察院披露一宗在河北省晉州市農村跨越13年的恐怖命案。劉某不僅勒斃其好友後私埋屍骨於自己的屋內，更因害怕罪行暴露而殺害姑父，縱火燒屍。

十三年前殺害朋友後脱罪

根據《華商報大風新聞》報道，2012年7月20日，疑犯劉某邀約朋友周全共進午餐。酒酣耳熱後，周全便失蹤了，家屬也只得到「吃完飯就各自回家」的含糊答覆。

一星期後，周全之妻收到周全的一條短訊：「想出去玩幾天」，惟周全姐姐初見端倪，發現短訊語氣和弟弟口吻不相符。
即使周男帶民警到劉某家中，發現一處鬆動的泥土，亦被劉某以修水管的藉口脫罪，案件無可奈何只能吿一段落。

示意圖。 iStock
示意圖。 iStock

相關新聞：日本京都11歲男童命案 繼父疑曾藏屍觀光景點公廁

檢警重查十三年前之案 真相大白

檢方起訴書揭露，當年劉某因周全到他家追討5000元人民幣借款，而萌生殺意。劉某用鐵絲框勒斃周全，再私自埋藏他於家中庭院。其後更以周全的身份發訊息以誤導調查方向，帶著不知情的妻女同住在埋有屍體的家中多年，每次出入大門都會經過埋屍處。

直至2025年，劉某才指認埋屍地點。警方挖出白骨後，經DNA鑑定為失蹤多年的周全。

竟有案外案？殺害姑父欲掩蓋罪行

經進一步調查，劉某於2014年再次犯案。因向經營工廠的姑父借錢被拒，劉某認為姑父得知其涉及周全失蹤案。其後翻牆潛入宿舍砍殺姑父，再縱火埋屍。

河北省石家莊市檢察院近日正式提起公訴，劉某終將為自己殘暴的行為負責。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
2內地青年被指控去年輪姦醉娃今獲撤控 其中1人申訟費獲批 官指沒有自招嫌疑
2內地青年被指控去年輪姦醉娃今獲撤控 其中1人申訟費獲批 官指沒有自招嫌疑
社會
7小時前
《四千金》褟素霞銷聲匿跡多年近況曝光 比汪明荃更早走紅 息影移民加國多年回流定居
《四千金》褟素霞銷聲匿跡多年近況曝光 比汪明荃更早走紅 息影移民加國多年回流定居
影視圈
6小時前
天水圍銀髮族智慧出行 一招解決單邊孭袋跌膊問題 後生仔學起來 網民讚：懂得欣賞老友記｜Juicy叮
天水圍銀髮族智慧出行 一招解決單邊孭袋跌膊問題 後生仔學起來 網民讚：懂得欣賞老友記｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
劉德華新年前得悉潘宏彬死訊 坦認沒見面幾十年 談及昔日摯友難掩哀傷：多謝大家關心
02:19
劉德華新年前得悉潘宏彬死訊 坦認沒見面幾十年 談及昔日摯友難掩哀傷：多謝大家關心
影視圈
5小時前
元朗婆婆問排骨價後皺眉 豬肉佬講一「四字詞」後半賣半送 網民查問地點向豬肉大哥致敬｜Juicy叮（示意圖和電影《國產凌凌漆》截圖）
元朗婆婆問排骨價後皺眉 豬肉佬講一「四字詞」後半賣半送 網民查問地點向豬肉大哥致敬｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
伊朗局勢｜因美國「屢次違背承諾」 伊方已恢復對霍爾木茲海峽控制｜持續更新
02:17
伊朗局勢｜伊朗指美國「屢次違背承諾」重掌霍爾木茲 至少2艘商船圖穿越海峽遭槍擊｜持續更新
即時國際
31分鐘前
50歲謝安琪離開葵涌院舍後失蹤 事隔一日旺角亞皆老街被尋回
突發
1小時前
吳業坤日妻廣東話超流利令網民驚艷 濱口愛子拍片遊香港一原因感嘆：我都好想返日本
吳業坤日妻廣東話超流利令網民驚艷 濱口愛子拍片遊香港一原因感嘆：我都好想返日本
影視圈
7小時前
曾志偉、黃杏秀同日生日派對陣容大不同？不再一同慶生 秀姑70大壽星光黯淡疑與陳百祥有關
曾志偉、黃杏秀同日生日派對陣容大不同？不再一同慶生 秀姑70大壽星光黯淡疑與陳百祥有關
影視圈
3小時前
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
2026-04-16 11:56 HKT