行李箱藏屍？上海男坐地鐵 手提篋不停滴血 真相是……

一個平凡的上午，上海地鐵內卻出現駭人反常一幕：男子攜帶的手提行李箱不斷有血漬滲出，男子還拿著紙巾疑似在擦。相關視頻及畫面上網後引起關注。

當事網友透露，這是4月8日上午11點多，她乘坐地鐵9號線，在快到徐家匯站看到的一幕，看到車上一男乘客攜帶的行李箱底部，有血漬滲出來，血漬還比較多。她將視頻發到網上。

行李箱底部，有血漬滲出來。

男子攜帶的是一個綠色箱子，手裏還拿著紙巾，疑似在擦拭血漬。

視頻中，男子攜帶的是一個綠色箱子，他手裏還拿著紙巾，疑似在擦拭血漬。

上觀新聞今日引述上海地鐵9號線松江段負責人柏先生說，經調查核實，4月8日當天，有乘客從高鐵松江站出站後，經

由免檢通道直接進入地鐵9號線站廳。

該乘客行李箱內攜帶了產自湖南的鴨血冷凍食品，由於高鐵行程耗時較長，食品在運輸過程中逐漸解凍，導致箱內液體滲出。一切都是正常的，感謝大家對地鐵安全的關心。