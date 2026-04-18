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電池暗格藏18公斤銀粒 鐵騎走私男闖沙頭角關斷正｜有片

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更新時間：14:16 2026-04-18 HKT
發佈時間：14:15 2026-04-18 HKT

沙頭角海關近日在邊境特別管理區，偵破一宗利用電動單車走私案件，截獲一名企圖偷運逾18公斤足銀粒入境的男子，貨物市值估計超過37萬元人民幣。

據海關發布，事發當日，一名黑衣男子騎乘電動單車，經沙頭角邊境特別管理區旅檢大堂入境，惟未有向海關作出任何申報。關員在監察期間，發現該名男子神色慌張，並刻意迴避關員目光，形跡可疑，遂將其截停作進一步檢查。

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關員其後檢查該輛電動單車，發現其電池箱有曾被撬開的痕跡。經拆開檢查後，關員在電池箱內搜出一批以藍色膠膜包裹的懷疑銀粒，經點算後共重18.04公斤。

該批金屬粒其後經深圳海關工業品檢測技術中心鑑定，證實為足銀粒。按查獲當日的市場價格計算，該批銀粒估值約37.36萬元人民幣。目前，該案件已移交海關緝私部門跟進處理。

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