幽靈外賣｜餅店轉賣訂單大揭秘 ¥252蛋糕零成本躺賺¥120

一種名為「幽靈外賣」的新型網絡餐飲黑市模式近期在內地引發廣泛關注。有網店在大型電商平台開設「幽靈店舖」，並無實體店及合法牌照，僅靠轉賣訂單，便能無本生利。國家市場監管總局經數月調查，揭發一條涉及多家頂級電商平台的龐大黑色產業鏈，當中一宗交易顯示，顧客支付252元人民幣購買的蛋糕，背後的「幽靈店舖」竟能「躺賺」近120元。

相關新聞：幽靈外賣︱拼多多、美團、京東、餓了麼、抖音、淘寶、天貓7家電商平台被罰36億

378家分店全無實體店

所謂「幽靈店鋪」，是指無實體店面、偽造或未取得食品經營許可證，卻在平台上經營的違規店鋪。事件源於去年8月，北京市監管部門發現一間名為「甜顏情書」的連鎖蛋糕店有異。該店在電商平台標示在北京擁有多達23家分店，但執法人員發現其中10間店舖竟使用完全相同的食品經營許可證編號，經查證後確認該證號屬偽造。

當局深入調查後，更驚訝地發現，「甜顏情書」在全國宣稱的378家分店，全部均無實體店舖，是典型的「幽靈店舖」。

內地盛行外賣。 unsplash

「躺賺」秘技：轉單平台

為揭開其運作模式，執法人員親身「放蛇」，在「甜顏情書」網店下單購買一款價值252.4元（人民幣，下同）的蛋糕。訂單追蹤顯示，該店舖接單後，並非自行製作，而是透過API接口，將訂單即時轉發至一個名為「轉單寶」的手機應用程式。

「轉單寶」是一個訂單轉賣平台，大量真實的蛋糕製作者在平台上以競價方式搶單，價低者得。執法人員的訂單最終由一家實體餅店以80元的低價投得。

市監局人員「放蛇」測試買了一款蛋糕。央視截圖

一單賺¥120 成本全歸實體店

這宗交易的利潤分配，揭示了「幽靈外賣」的驚人利潤。在顧客支付252.4元後，電商平台首先抽佣20%，即50.5元。「幽靈店舖」接著以80元的價錢將訂單轉賣予實體餅店，意味著在毋需承擔任何成本的情況下，單憑轉賣訂單便能淨賺121.9元的差價。

反觀真正付出勞力的實體餅店，在80元的接單價中，還需被「轉單寶」平台抽佣4%，即3.2元，最終實收僅得76.8元，並要獨力承擔所有食材、製作及快遞成本，利潤微乎其微。

示意圖。 unsplash

七大平台失守 涉逾六萬家「幽靈」

監管總局其後突擊搜查「轉單寶」等大型轉單平台，發現情況僅為冰山一角。數據顯示，包括拼多多、美團、京東、餓了麼、抖音、淘寶、天貓在內的七家內地頂級電商平台，均存在同類違規轉單行為，平台上的「幽靈店舖」多達67,604家，轉單總數超過360萬單，涉案金額逾1億元。

法律專家指出，電商平台未盡其審核入網商戶牌照的責任，是「幽靈店舖」得以氾濫的根本原因。這種「價低者得」的惡性競價機制，迫使實體商家不斷壓縮成本，或使用劣質原料，形成「劣幣驅逐良幣」的局面，最終食品安全風險及質素下降的後果，將完全由消費者承擔。

官媒新華社發表評論，直斥平台「不能只賺錢不守門」，其失責行為正在侵蝕整個食品行業的信任與市場秩序。監管部門強調，將對此類行為從嚴處理，壓實平台作為「守門員」的首要責任，確保市民「舌尖上的安全」。