商家回收舊CT片非法煉銀 專家警告易污染環境

央視新聞近日曝光，內地二手交易平台出現收購廢舊CT片、X光片等醫用膠片的信息，有商家兩個月內回收近兩萬張膠片，用來提煉白銀。專家指出，非法煉銀污染環境，危害健康。

「1.5元（人民幣，下同）一張，不挑好壞，假片不要」「1元一張，30元一公斤」……報道指出，本應記錄患者病情的醫用膠片，如今在網上被批量收購，亦有網民主動兜售，71張開價200元包郵。

攤販從居民處回收的廢舊醫用膠片。

在北京西城區一街市附近，一名掛出「回收CT膠片」招牌的攤主稱，今年春節後他才開展此業務，2個多月間已回收近2萬張CT片，每公斤膠片約可提煉3至5克銀，由於無加工設備，他便將膠片賣給廣東加工商，每張能賺1元錢。

南方醫科大學第三附屬醫院醫學影像科主任周全證實，部分醫用膠片確實含銀。據他介紹，膠片表面塗有溴化銀感光材料，經感光後可分解出銀微粒，理論上可提煉回收，但每公斤廢膠片實際含銀量通常不足7.5克。

廣東省環境科學研究院固體所所長助理王中慧表示，非法煉銀大多採用直接焚燒的簡陋方式。在缺乏專業設備和環保處理的前提下，不僅會造成嚴重大氣污染，膠片燃燒時更可能釋放一級致癌物，存在明顯的環境與健康隱患。