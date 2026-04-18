上海女子舉報虐貓群聊 遭起底造黃謠報復

活剝皮、抽筋、爆炸物塞貓體內引爆，上海一名女子到派出所舉報虐貓群聊後，反遭人肉起底、造黃謠，導致全家人不敢回家。涉事女子稱：「虐貓者有着常人想像不到的惡。」

活剝皮爆體殘暴視頻散布

去年12月以來，內地多個動物友好交流群發生「炸群事件」，群內忽然湧入不明人士，大量傳播虐貓視頻。多名志願者1月到各地派出所報案，林女士於1月4日向上海警方報案。

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去年12月以來，內地多個動物友好交流群發生「炸群事件」。

去年12月以來，內地多個動物友好交流群發生「炸群事件」。

林女士家附近還出現陌生人踩點、拍攝門窗的情況。

警方接報回執。

大象新聞昨日報道，林女士為一名教育培訓機構講師，因看虐貓影片後患上抑鬱症。她說：「常人理解的虐貓，可能最多就是打死貓，但這些虐貓視頻大量展示活剝皮、抽筋、把爆炸物塞入貓體內然後引爆等血淋淋的殘暴行為，他們想要所有的人看到這些作品。」

舉報虐貓行為後，林女士被惡意起底。上周三，她本人和父母、外公外婆的身份證號、手機號、家庭住址等信息均被非法曝光。有虐貓者將她的照片、手機號碼惡意製作成賣淫信息散播，工作和生活因而被嚴重騷擾。目前，她和家人已向海南、上海警方報案。