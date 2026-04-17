安陽馬拉松｜「女子半馬」冠軍被揭由男性代跑 遭取消成績名次終身禁賽
更新時間：19:26 2026-04-17 HKT
發佈時間：19:26 2026-04-17 HKT
發佈時間：19:26 2026-04-17 HKT
2026年安陽馬拉松賽於3月22日舉行，為河南省首場大型A1類認證賽事，分別設全馬及半馬項目，吸引2.6萬名跑者參與。然而，多名網友發現有替跑情況。
主辦方4月14日發布安陽市居民獲獎名單，第一名得獎者為桑某某，號碼D81548，成績為1小時29分05秒。然現，多位網友發現，比賽中佩戴 D81548號碼布的跑手是一名男子。
主辦方經了解後，17日發布處罰公告，確認除桑某雲（參賽號D81548）外，還有程某（參賽號D84639）、劉某清（參賽號D82371），存在轉讓號碼布給他人參賽的違規行為。3人被罰取消比賽成績及名次，並終身禁止參加安陽馬拉松賽，另大會將報請中國田徑協會追加處罰。
女子半程馬拉松安陽市民獎第一名獎金為1000元（人民幣）。
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