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成都男連環3次藉醉搭香肩 火鍋店老闆娘嬲爆兜巴摑︱有片

即時中國
更新時間：17:50 2026-04-17 HKT
發佈時間：17:50 2026-04-17 HKT

4月14日19時許，四川成都一名男顧客在火鍋店數次騷擾女老闆。

女老闆鄒女士稱，醉酒男子10分鐘內三次搭訕她和朋友，更兩次邀約她們喝酒。該男子從廁所出來後，便將雙手從背後搭在女老闆的肩膀上。其後自稱是某主播公司的人，想「捧女主角」。

醉男稱捧當女主角

當男子第三次騷擾鄒女士，鄒女士便轉身斥責並用手推開男子，把他的眼鏡打落在地。

男子最後聲稱自己只是想嚇一下老闆娘。鄒女士的丈夫出面後，男子及同行朋友才連忙道歉。事後，雙方均沒報警。

事件近日在網上發酵，4月16日，成都市公安局龍泉驛區分局發布警情通報。目前，當局已依法對違法行為人李某某作出行政拘留的處罰決定。

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