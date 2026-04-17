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零食包裝印「勿忘國恥」語句 廠家：是老闆的情懷

即時中國
更新時間：12:40 2026-04-17 HKT
發佈時間：12:40 2026-04-17 HKT

吃零食都要時刻不忘民族情懷。內地一名網民周四（16日）貼出自己購買的零食的影片，指包裝上印著「勿忘國恥是每個中國人的出廠設置」，隨即引起網絡熱議。生產商員工今日表示，包裝用語是老闆的一種情懷，希望傳遞正能量。

老闆想遞正能量

網上流傳影片顯示，該款零食外包裝主色調為綠色和白色，再印上「勿忘國恥是每個中國人的出廠設置」幾個字。產品委托方為位於邯鄲的河北中壇食品科技有限公司。上傳影片的網民配文稱：「吃到最後一包的零食才發現包裝上的這個標語，我想這個老闆一定是一個愛國人士。」

不少網民看過帖文即時點贊，並詢問如何能買到零食以表支持。

網民追問購買方法

內地「極目新聞」報道，河北中壇食品科技有限公司一名工作人員今日表示，該款產品為孜然味的雞蛋饃丁。外包裝上寫的語句是老闆的一種情懷，「我們老闆說，一個企業和一個品牌活著就要提供價值，我們感恩這個時代，我們希望能通過產品傳達一些正能量的主張。」

該工作人員又指，公司生產的其他產品外包裝上也有類似的宣傳。

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