傳本田關閉兩間內地內燃機廠房 去年在華銷量暴跌24%

中國本土電動車品牌迅速崛起及市場競爭日趨白熱化的背景下，傳統外國汽車製造商在華業務正面臨嚴峻挑戰。日本第二大汽車製造商本田（Honda）傳出消息，將關閉其在中國的兩座傳統內燃機汽車工廠，並計劃將其在華的年產能大幅削減至72萬輛。

路透社引述日本《東洋經濟》雜誌於周五（17日）的報道，指本田將於今年6月，關閉一家與廣汽集團合資營運的工廠；並於明年關閉另一家與東風汽車集團合資的工廠。此舉被視為本田應對中國市場急劇變化的重大戰略調整。截至目前，本田方面暫未對此關廠消息作出官方回應。

近年，本田在中國市場的銷售表現持續受壓，一直未能與比亞迪等本土電動車企業有效競爭。數據顯示，其2025年在華的汽車銷量較前一年大幅下滑約24%，降至不足64.7萬輛，顯示其傳統燃油車型的市場份額正被不斷蠶食。

事實上，本田上月已預告，將對其中國業務的相關資產進行減記（Write-down），作為其電動汽車戰略更大範圍重組的一部分。據悉，相關的戰略重組成本最高可達157億美元。