肺癌成中國女性第一大癌症　二手煙、三手煙、油煙成主因

中國國家癌症中心最新發布的《2022年中國惡性腫瘤疾病流行情況分析》報告顯示，肺癌已正式超越乳癌，成為威脅中國女性健康的頭號癌症殺手。醫學專家指出，此轉變顛覆了「肺癌患者多為男性及吸煙者」的傳統印象，而二手煙、三手煙以及廚房油煙，是導致非吸煙女性肺癌發病率急升的主要原因。

湖南省第二人民醫院腫瘤中心主任醫師楊農周四（16日）指出，以往肺癌常與男性及吸煙習慣掛鉤，但最新的數據揭示，女性已成為肺癌侵襲的重要群體。他強調，除了直接吸煙外，長期暴露於二手煙、殘留在衣物及環境中的三手煙，以及婦女在烹飪過程中吸入的廚房油煙，均是引發肺癌的關鍵危險因素。

天津市衛生健康委員會發布的文章便指出，在不吸煙的中國女性群體中，二手煙的暴露率竟高達70%左右，而這部份人群約佔了所有女性肺癌患者的四分之一，顯示二手煙暴露極可能是導致女性肺癌高發的主要原因。

醫學界已有充分證據表明，二手煙暴露不僅會引發成年人的肺腺癌及心腦血管疾病，更會對嬰幼兒的正常發育及青少年的健康成長構成嚴重影響，並加劇呼吸系統疾病患者的病情。在中國的社會環境中，女性與兒童往往是二手煙暴露的最大受害者，其健康風險不容忽視。