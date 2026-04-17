國統局：能源供應充足民生未受明顯影響

國家統計局昨天表示，受當前地緣衝突影響，國際能源價格大幅上漲，但中國能源資源供應充裕、平穩有序，民生未受明顯影響。五一長假前，國內油價或迎來大幅下調。

國務院新聞辦公室昨日就今年一季度國民經濟運行情況舉行新聞發布會。國家統計局副局長毛盛勇指出，一季度經濟開局良好，從目前來看，國際原油價格對一季度經濟增長的影響較小。

五一前內地油價有望回跌

他提到，受中東戰事影響，一些國家的油價飆漲、供應短缺，生產生活受到嚴重影響；但反觀中國，能源資源供應充裕、平穩有序，及時實施了價格臨時調控，居民生活、企業生產沒有受到明顯影響。此外，針對中東局勢對中國外貿出口的影響，他認為，影響有限且可控。「就我們目前掌握的情況來看，今後一段時間仍然有條件繼續保持一個比較快的增長速度。」毛盛勇說。

美國釋放出將與伊朗進行新一輪談判的信號，加上國際能源署下調今年全球石油需求預期，國際油價近期回落。內地《都市時報》報道，測算機構普遍認為，五一長假前，內地油價或迎來大幅下調，自駕出行成本有望降低。