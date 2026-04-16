打假博主︱涼山18歲女領3妹騙捐 網紅「superB太」中伏捐¥20萬助建屋

常扶貧參與公益、抖音擁有近2600萬粉絲的打假博主「superB太（B太）」，竟然老貓燒鬚，因心疼4名自稱窮到共睡一床的少女，捐出20萬人民幣幫助她們修建破爛房屋後，才知道她們家境不如想像般窮困，揭發有人說謊。「B太」自嘲做了小丑的短片，上架3天點擊已超過3800萬次，事件驚動多個部門，包括警方介入。

稱病父無勞動力兄死弟夭

「B太」13日發片披露中伏事件，他稱偶然收到四川涼山布拖縣少女阿吉的求助短片，看到片中她蜷縮在漏風土牆，家中窮得要4個小女孩擠睡一張1.2米床，令他慈悲心大作，於是駕車到大涼山阿吉的家實地探訪。

抵達後，18歲的阿吉向「B太」指，父親沒有工作能力，母親要到外地打工，兄長弟夭，家中只靠她一人照顧3個妹妹。

隨行的當地村幹部，出示阿吉家的低保檔案，證實她家確實經濟拮据。「B太」於是全額付出18萬元，資助阿吉家建屋，連裝修、照明、基本家電，共花了約20萬元。

「B太」指，建屋工程近尾聲時，團隊卻發現阿吉的賣慘充滿疑點，她口中患病不能工作的父親，實際身體健康、正常勞動；死去的兄長及弟弟，又是身體健康，兄長能在外打工；至於4姊妹在漏雨破爛房屋中共睡一小床，實際是「布景」擺拍；阿吉家還有政府之前批出的援建新房未入住。

賣慘助父還賭債幫兄娶妻

經「B太」了解，阿吉之所以向外騙捐，其實是因父親爛賭，兄長要高禮金娶老婆。

面對質問，阿吉最終承認編造苦情人設，低頭道歉：「‌對不起，我們前面騙了你。‌」片中「B太」亦自嘲當了小丑。

事件迅即在網絡成為熱話，大量網民留言指「真是寒了所有人的心」、「願意做好事的人會越來越少」。不過也有人擔心，事件是否博流量的劇本，「打假博主有那麼容易被騙？」

上游新聞15日，聯絡布拖縣政府辦及縣委辦，工作人員均指相關部門已跟進調查。布拖縣公安局也指，已介入事件，但細節不便透露。

早前有其他內媒報道，指布拖縣民政局確認阿吉家確是低保戶。上海律師李振武向《瀟湘晨報》表示，贈與人，在知曉受贈人有欺詐行為，理論上可主張撤銷該贈與合同，受贈人可能要退還所得。