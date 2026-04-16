Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

王子傑突發心臟病逝世 曾創立大型女團SNH48

即時中國
更新時間：16:26 2026-04-16 HKT
發佈時間：16:26 2026-04-16 HKT

上海絲芭文化傳媒集團有限公司創始人王子傑，因突發心源性疾病，在上海逝世，享年63歲。

據《北京青年報》報道，有知情人士透露，王子傑離世前，正於公司會議室召開會議，部署SNH48年度規劃與新分團拓展事宜。會議進行中，他突感心臟不適，隨即倒地，現場人員立即撥打急救電話，但送醫搶救無效離世。

王子傑1963年生於上海，本科畢業於上海復旦大學數學系，1990年留學日本，後來加入KONAMI集團，主導戀愛遊戲《心跳回憶》等作品引進內地。2003年，王子傑在滬創立久遊網，推出《勁樂團》、《勁舞團》等休閒網遊，成為80、90後青春符號，他也獲評「中國遊戲產業最具影響力人物」。

2012年，王子傑從日本養成系偶像模式中發現商機，跨界創立絲芭傳媒，並打造內地首支大型偶像團體SNH48，以「劇場公演+總選投票」本土化運營，陸續建立GNZ48、BEJ48等七大分團，構建數百人偶像矩陣，推動旗下藝人鞠婧祎、李藝彤、孫芮等走紅。

 

 

 

 
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
商場婆婆扶手梯跌倒無人理 殯儀仔衝前救人怒轟港人冷漠 網民嘆：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
商場婆婆扶手梯跌倒無人理 殯儀仔衝前救人怒轟港人冷漠 網民嘆：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
01:41
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
社會
20小時前
警方在學校調查。蔡楚輝攝
珍惜生命｜北角18歲男學生校園墮樓 手腳骨折昏迷送院
突發
4小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
10小時前
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
5小時前
Varela涉嫌殺妻後潛逃到香港，逃避美國追捕。
01:23
FBI局長宣布海外拘捕涉殺妻預備役軍人 疑犯2月起藏匿香港
即時國際
6小時前
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
宏福苑聽證會︱居民痛失4位至親 視像通話目睹哥哥倒下 陸啟康哽咽：會盡力搵出真相
宏福苑聽證會︱居民痛失4位至親 視像通話目睹哥哥倒下 陸啟康哽咽：會盡力搵出真相
社會
5小時前
星島申訴王 | 2小時內被駭客神奇轉走證券戶口900萬 碩士女高層：一輩子努力也白費
05:57
星島申訴王 | 2小時內被駭客神奇轉走證券戶口900萬 碩士女高層：一輩子努力也白費
申訴熱話
10小時前
京都男童棄屍案｜承認犯案繼父多次轉移遺體 街坊揭雙親尋子詭異行徑：諗起都驚
01:33
京都男童棄屍案｜承認犯案繼父多次轉移遺體 街坊揭雙親尋子詭異行徑：諗起都驚
即時國際
2小時前