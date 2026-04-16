王子傑突發心臟病逝世 曾創立大型女團SNH48

上海絲芭文化傳媒集團有限公司創始人王子傑，因突發心源性疾病，在上海逝世，享年63歲。

據《北京青年報》報道，有知情人士透露，王子傑離世前，正於公司會議室召開會議，部署SNH48年度規劃與新分團拓展事宜。會議進行中，他突感心臟不適，隨即倒地，現場人員立即撥打急救電話，但送醫搶救無效離世。

王子傑1963年生於上海，本科畢業於上海復旦大學數學系，1990年留學日本，後來加入KONAMI集團，主導戀愛遊戲《心跳回憶》等作品引進內地。2003年，王子傑在滬創立久遊網，推出《勁樂團》、《勁舞團》等休閒網遊，成為80、90後青春符號，他也獲評「中國遊戲產業最具影響力人物」。

2012年，王子傑從日本養成系偶像模式中發現商機，跨界創立絲芭傳媒，並打造內地首支大型偶像團體SNH48，以「劇場公演+總選投票」本土化運營，陸續建立GNZ48、BEJ48等七大分團，構建數百人偶像矩陣，推動旗下藝人鞠婧祎、李藝彤、孫芮等走紅。