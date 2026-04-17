石柱玩命瑜伽｜河南大媽「擘髀曬太陽」 網民：地上爬那兩個好詭異｜有片

大媽的極限，你永遠無法想像。據內媒《華商報》報道，河南新鄉市百泉風景區近日上演驚險一幕，五名大媽竟將湖邊石欄杆的柱頭當成「瑜伽墊」，大玩高難度「擘髀」動作，影片在網上瘋傳，引發熱議，不少人睇到膽戰心驚，直斥「嘩眾取寵」、「玩命」！

景區：會加強勸阻

從網上流傳影片可見，五名女子一字排開，臀部穩坐在約半米高的石柱頂端，雙腿懸空向兩側完全打開，雙手更牢牢抓住腳尖，擺出一個猶如「船式」的瑜伽動作。她們身後便是湖水，整個動作搖搖欲墜，稍有不慎，重心一失衡便會直墮湖中。



一處石柱上有明顯「水深危險」的警告字句。此外，另有影片片段顯示有多名女子，在石柱欄上同樣大玩高難度「擘髀」動作，而在地上更有多名女子作「爬行健身」，令畫面更添詭異。

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影片曝光後，大批網民直斥其非，認為她們為「打卡」呃like，完全罔顧安全。事件引起景區方面關注，職員回應內媒查詢時表示，已留意到相關情況，近期會加強巡邏，一旦發現有人做出類似危險動作，會立即上前制止。職員又指，以往亦曾有零散的瑜伽愛好者前來，但近期天氣回暖，便開始有人「膽粗粗」三五成群挑戰高難度。

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網民啜核留言

事件引發網民激烈討論，不少人留言嘲諷，極盡啜核：

毛線團～：本來不覺得好笑，直到看到地上有兩個在爬

常山趙子龍：人真的不能吃太飽

biubiu：地上爬那兩個好詭異

多財多億：真是服了，什麼人都有



