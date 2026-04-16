20名中國學者遭美機場盤查拒絕入境 上月密大博士後研究員審問後墮亡

美國加強對中國學者審查，約20位赴美參加學術會議的中國學者，近日於西雅圖機場遭海關盤查，並被拒絕入境，為近期最大規模集體被拒入境案例。中國外交部提醒，赴美中國公民注意入境安全風險，避免從該機場入境。上月，密歇根大學博士後研究員汪丹浩遭美國執法部門審問後自殺身亡，中方敦促美方全面調查。據不完全統計，近年約300名中國公民遭美方盤查遣返，大部分為留學生、學者，背景集中在人工智能、信息科學等理工科敏感領域。

中國外交部領事司昨日在微信公眾號公告，約20位中國學者近日持有效合法簽證赴美國參加學術會議，在美國西雅圖機場遭海關與邊境保護局（CBP）執法人員無理盤查並被拒絕入境。

外交部：避免從西雅圖機場入境

公告指出，鑒於西雅圖塔科馬國際機場連續發生針對中國學者惡意盤查滋擾情況，外交部和中國駐美國使領館提醒近期擬赴美人員增強安全防範意識，避免從該機場入境，同時請提前詳細了解美國入境規定，做好各項準備。如遇美方執法人員盤查，冷靜理性應對。

中國學者遭盤查滋擾並非個例。中國外交部上月底披露，一名密歇根大學博士後研究員在美國執法部門審問後自殺身亡，敦促美方全面調查。

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密歇根大學證實，死者為該校電機與電腦工程系研究助理汪丹浩，於上月19日深夜從校園工程大樓墮下，送醫不治。據悉，汪丹浩2022年博士畢業於中國科學技術大學微電子學院，之後前往密歇根大學進行博士後研究，生前專注於研究第三代半導體材料與光電器件，曾發表論文於權威期刊《自然》雜誌。

王丹浩在美遭執法部門約談後離奇墜樓身亡。密西根大學官網

中國駐芝加哥總領事館發文，批評美國泛化「國家安全」概念，無端盤查滋擾中國學生學者，破壞正常中美人文交流氛圍，製造嚴重「寒蟬效應」。中方嚴正敦促美方徹查此案，向受害者家屬和中方作出負責任交代，停止針對在美中國學生學者的歧視性執法，停止炮製各種冤假錯案。

近年來，中國赴美人員尤其是留學生、學者頻遭遣返。中國駐美大使館數據顯示，據不完全統計，從2021年7月至2024年4月，近300名中國公民遭美方無端盤查、遣返，其中持合法有效材料的留學生超過70人，遭盤查問題包括政治背景、是否為中共黨員、研究領域、來美目的、資助方式等等。

據《中國日報》報道，美方近年已無端盤查遣返30多名計算機相關專業中國留學生，多為來自美國知名高校的碩博研究生，研究方向覆蓋人工智能、信息科學、網絡安全、電氣、軟件工程、電子信息工程等領域，有學生被扣留長達5天。



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