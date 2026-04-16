癡情獅王︱遼寧雄獅瘦成「紙片」 園方：伴侶死絕食40多天現已肯進餐

遼寧有動物園的一隻獅子被發現瘦成「紙片」，令外界擔心患病或照顧不周。涉事動物園解釋，該隻雄獅因伴侶死亡，心情低落絕食了40多天，目前已恢復進食，健康開始好轉。

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網絡日前流傳一段遼寧本溪動植物園拍得的影片，顯示有一隻極端瘦弱的雄性獅子，皮包骨地躺在地上，毫無生氣，令人擔心牠患重病或園方照顧欠佳。

「大毛」因伴侶老死，絕食暴瘦，目前已恢復飲食。

「大毛」開始接納新伴侶。

「大毛」因伴侶老死，絕食暴瘦，目前已恢復飲食。

事件引起關注後，園方於14日發通報及影片解釋，指涉事獅子「大毛」，今年已14歲，其伴侶「盼盼」去年8月老死後，「大毛」開始心情不佳，至12月，「大毛」連續40多天不進食，只飲水，身形逐漸消瘦。

在園方全力醫治照顧下，「大毛」今年2月已開始恢復正常飲食，肉量也不斷增加，現時每日要吃五公斤牛肉、雞肉。「大毛」的體重、活力等，正在逐漸恢復，多了在戶外活動，以及肯接納新伴侶「豆豆」。

網上資料指，人工飼養的獅子，壽命可達16-22歲，較野生的12-15歲長。