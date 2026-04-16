央視新聞前日曝光，山東一個投資逾7億（人民幣，下同）的農業實訓基地不幹農業，反而配備了會堂、酒店、健身房、棋牌室等多處豪華設施。目前當地已成立聯合調查組介入核查，將全面整改並嚴肅追責。

山東7億農業項目變豪華園區，聯合組核查追責。央視

山東7億農業項目變豪華園區，聯合組核查追責。央視

山東7億農業項目變豪華園區，聯合組核查追責。央視

央視《焦點訪談》前日播出調查報道，稱在山東臨沂莒南縣有個總投資超7億、總建築面積超過9萬平方米、名為「現代農業公共實訓基地」的項目。但記者實地探訪發現，備案文件上寫明的「農業技術、農機培訓、種植養殖」3個實訓基地，實際一個也沒建，基地內反而多了會堂、宴賓樓、酒店、健身房、棋牌室、公寓、小花園等設施。

據悉該基地建成近兩年來，僅開展過10場農業相關培訓。當地農業農村局黨組成員王守海坦言，常規蔬菜、瓜果（草莓、藍莓）、水產養殖培訓班一年一般覆蓋上千人，「一個100人以上的教室就夠了。」報道亦指，事件背後暗藏財政隱患，該項目動用3.68億元政府專項債，資金需依靠項目收益償還。如今園區大量場地閒置、運營低效，每年千萬級債務利息或持續加重地方負擔。