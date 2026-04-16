Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

山東7億農業項目變豪華園區 聯合組核查追責

即時中國
更新時間：09:18 2026-04-16 HKT
發佈時間：09:18 2026-04-16 HKT

央視新聞前日曝光，山東一個投資逾7億（人民幣，下同）的農業實訓基地不幹農業，反而配備了會堂、酒店、健身房、棋牌室等多處豪華設施。目前當地已成立聯合調查組介入核查，將全面整改並嚴肅追責。

山東7億農業項目變豪華園區，聯合組核查追責。央視
山東7億農業項目變豪華園區，聯合組核查追責。央視
山東7億農業項目變豪華園區，聯合組核查追責。央視
山東7億農業項目變豪華園區，聯合組核查追責。央視
山東7億農業項目變豪華園區，聯合組核查追責。央視
山東7億農業項目變豪華園區，聯合組核查追責。央視

央視《焦點訪談》前日播出調查報道，稱在山東臨沂莒南縣有個總投資超7億、總建築面積超過9萬平方米、名為「現代農業公共實訓基地」的項目。但記者實地探訪發現，備案文件上寫明的「農業技術、農機培訓、種植養殖」3個實訓基地，實際一個也沒建，基地內反而多了會堂、宴賓樓、酒店、健身房、棋牌室、公寓、小花園等設施。

據悉該基地建成近兩年來，僅開展過10場農業相關培訓。當地農業農村局黨組成員王守海坦言，常規蔬菜、瓜果（草莓、藍莓）、水產養殖培訓班一年一般覆蓋上千人，「一個100人以上的教室就夠了。」報道亦指，事件背後暗藏財政隱患，該項目動用3.68億元政府專項債，資金需依靠項目收益償還。如今園區大量場地閒置、運營低效，每年千萬級債務利息或持續加重地方負擔。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
社會
12小時前
香港拳王私家車春宮片流出 女主角「癲癲」為本土AV女優 曾上ViuTV節目稱遭落藥家暴
香港拳王私家車春宮片流出 女主角「癲癲」為本土AV女優 曾上ViuTV節目稱遭落藥家暴
影視圈
16小時前
美財長：準備以「金融打擊」對伊朗施壓 向中國及香港等金融機構發警告。路透社
伊朗局勢｜美財長：準備以「金融打擊」對伊朗施壓 向中國及香港等金融機構發警告
即時國際
2小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
2小時前
星島申訴王 | 退休婦帳戶離奇被駭 亂買末日期權 900萬積蓄瀕清袋 哀嚎：天塌下來
05:57
星島申訴王 | 2小時內被駭客神奇轉走證券戶口900萬 碩士女高層：一輩子努力也白費
申訴熱話
2小時前
日本京都11歲男童偏僻山林離奇斃命 警方申請逮捕承認棄屍父親
日本京都11歲男童偏僻山林離奇斃命 警方申請逮捕承認棄屍父親
即時國際
12小時前
河南13歲童遭「割喉」氣管勒斷，老人私拉繩索曬粟米封路釀禍。
河南老人攔路拉繩曬粟米 13歲童遭「割喉」一截氣管未尋回
即時中國
23小時前
律師拆解「鹹水災」責任及索償關鍵 肇事方不合作毋須浪費唇舌 「業主租客可一齊告」
律師拆解「鹹水災」責任及索償關鍵 肇事方不合作毋須浪費唇舌 「業主租客可一齊告」
家居裝修
4小時前
內地掀「蒸餾同事」熱潮 離職後仍有AI分身工作 業界料某些工種勢消失
內地掀「蒸餾同事」熱潮 離職後仍有AI分身工作 業界料某些工種勢消失
商業創科
4小時前
東張西望｜30歲男大廈大堂屙屎屙尿 堵垃圾阻鄰居黐𨋢門神憎鬼厭 前法團主席父助紂為虐
東張西望｜30歲男大廈大堂屙屎屙尿 堵垃圾阻鄰居黐𨋢門神憎鬼厭 前法團主席父助紂為虐
影視圈
12小時前