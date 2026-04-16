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第三屆「蘭花獎」全球徵集啟動

即時中國
更新時間：09:07 2026-04-16 HKT
發佈時間：09:07 2026-04-16 HKT

由中國外文局主辦的第三屆「蘭花獎」全球徵集活動昨日在北京正式啟動，並面向全球發布評選表彰公告。中國外文局副局長于運全在啓動儀式致辭稱，蘭花獎是友好之獎、合作之獎、和平之獎，當前國際形勢變亂交織，人類社會面臨著前所未有的挑戰，通過「蘭花獎」等活動，深入文明交流互鑒，匯聚和平發展、合作共贏的全球共識，比任何時候都更加緊逼重要。

「蘭花獎」是中國外文局2022年發起面向全球設立的重要國際文化交流大獎，以成就貢獻和國際影響力為主要評選標準，表彰獎勵全球範圍內致力於中華文化國際交流、對促進文明交流互鑒作出突出貢獻的外籍人士或機構。本次徵集截止時間為今年5月15日。

自設立以來，已累計近百家中外機構和萬餘人次中外友好人士積極參與「蘭花獎」的推薦、評選表彰和交流活動。2025年7月，「蘭花獎」評選活動成功入選「全球文明對話部長級會議行動計劃清單」；2026年3月，開展「蘭花獎」品牌活動明確寫入中國「十五五」規劃綱要，成為國家部署的重大戰略任務。

駐京記者 楊浚源

 
 

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