北上辦卡充值︱深圳擬設7日冷靜期 杜絕預繳式消費「霸王條款」

為應對預繳式消費模式中常見的商戶倒閉、退款困難等問題，深圳市近日就《深圳經濟特區預付式經營管理若干規定（徵求意見稿）》（下稱《規定》）公開徵求社會意見。該《規定》草案中，最引人關注的莫過於設立「七日冷靜期」及明確七類不公平格式條款無效的條文，旨在全面保障消費者的核心權益。

限營業者10日內退款

根據《規定》草案，消費者在支付預付款後的七天內，只要尚未開始接受服務或使用商品，將有權要求經營者無條件全額退款，而經營者必須在十日內完成退款。此舉意味著，未來在深圳進行預付式消費將享有法定的「反悔權」，無論是因一時衝動辦卡，抑或是付款後改變主意，消費者均可在「冷靜期」內撤銷交易，從而大幅降低因信息不對稱或非理性消費所引致的經濟損失風險。

每星期有數以萬計港人北上消費。《星島》資料圖片

每星期有數以萬計港人北上消費。《星島》資料圖片

每星期有數以萬計港人北上消費。《星島》資料圖片

健身預付限預繳2萬

針對現時預付合約中普遍存在的「最終解釋權歸本店所有」、「概不退款」、「遺失不補」等「霸王條款」，《規定》草案亦明確列出七類會被視為無效的格式條款，包括：排除消費者退款權、限制合同轉讓權、卡片遺失不補、商家單方面變更核心服務內容、免除自身產品質量或損害責任、增加消費者維權成本，以及其他任何不公平、不合理的條款。

為確保上述措施能有效落實，深圳計劃建設統一的預付式經營主體監測監管系統及公共資訊查詢平台。消費者未來可透過該平台，查詢商戶的備案信息、信用狀況及預收資金管理方式，以便在消費前作出充分的風險評估。

此外，《規定》亦對各行業的預付款金額上限作出規範，例如校外培訓單次收費不得超過5000元（人民幣‧下同），體育健身預付總額不得超過2萬元等，以進一步保障消費者的資金安全。