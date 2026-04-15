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惡客不聽勸擰斷¥3萬金飾拒賠 福建店家協商無果擬提告｜有片

即時中國
更新時間：18:00 2026-04-15 HKT
發佈時間：18:00 2026-04-15 HKT

福建泉州一間金舖日前遇上「惡客」，一名女子在選購金飾期間，疑因暴力扭動，竟將一件價值逾3萬元人民幣的金飾當場擰斷。事後該女子既不願買下，亦拒絕賠償，店家在報警協商無果後，已準備將其告上法庭。

警方調解不果

據內地媒體報道，事發於本月12日，該名女子進入金舖後，拿起一件金飾反覆查看。然而，她並非正常試戴，而是不斷用手來回旋擰金飾下方的部件。店員見狀曾上前提醒，惟對方未有理會，繼續暴力旋擰，最終導致金飾應聲斷裂。

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惡客不聽勸擰斷¥3萬金飾拒賠，店家稱協商無果擬提告。
惡客不聽勸擰斷¥3萬金飾拒賠，店家稱協商無果擬提告。
閉路電視拍下女客不聽勸，擰斷金飾的過程。
閉路電視拍下女客不聽勸，擰斷金飾的過程。
惡客不聽勸擰斷¥3萬金飾拒賠，店家稱協商無果擬提告。
惡客不聽勸擰斷¥3萬金飾拒賠，店家稱協商無果擬提告。

店主成女士表示，被損壞的金飾重達30多克，按當前金價計算，價值三萬多元人民幣。事發後，店家提出兩個解決方案：一是要求該女子按金價買下已損壞的金飾，二是賠償相應的工藝費用，但兩項提議均遭到女子斷然拒絕。

由於雙方無法達成共識，店家只好報警求助。惟警方到場調解後，該女子態度依然強硬，最終協商無果。成女士表示，對該女子的行為感到既無奈又氣憤，已準備正式向法院提起訴訟，循法律途徑追討損失。

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