國產「無人飛行貨車」HH-200首飛成功 最大載重1.5噸

中國自主研發的大型無人運輸系統取得重要突破。據中央電視台報道，由中國航空工業集團自主研發的HH-200航空商用無人運輸系統，日前已在陝西蒲城完成首次飛行試驗，標誌著這款被譽為「無人飛行貨車」的裝備正式面世。

首飛22分鐘系統運作正常

在首次飛行試驗中，HH-200持續飛行22分鐘，順利完成了預定的飛行科目。過程中，飛機各項系統設備工作正常，飛行姿態平穩，狀態保持良好，首飛取得圓滿成功。

相關新聞：彩虹-9無人機首亮相 配智能大腦能自主飛行滯空逾40小時︱有片

HH-200航空商用無人運輸系統由無人機及地面控制系統組成。其核心的無人機性能指標突出，最大商業載重能力達到1.5噸，最大航程則可達2360公里。其貨艙標準容積為12立方米，並可根據實際需求擴展至18立方米，運輸能力相當於一輛小型貨車。

能適應高原極寒等惡劣環境

報道指，為提升物流效率，該機型採用了直通式的低貨艙設計，可與地面常見的叉車等裝卸設備無縫對接。據悉，僅需兩名工作人員，便可在5分鐘內完成貨物的裝卸工作。

此外，HH-200具備極強的環境適應性，能夠在短跑道、高高原、高溫極寒以及惡劣氣象等特殊及複雜環境中執行任務。在完成後續的多項飛行試驗並正式投入商業營運後，該系統可廣泛應用於應急救援物資投送、航空遙感探測、以及農林業植保等多個領域。

