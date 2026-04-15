牙痛信偏方「生蛙腿塞牙洞」 六旬婦腦內竟養8cm活蟲

廣東梅州一名61歲婦人，因信從鄉間偏方，年幼時曾將生青蛙腿塞入牙洞「釣牙蟲」，疑因此惹蟲入腦。她近年飽受發冷、抽搐等怪病折磨，輾轉被誤診為腦中風甚至腦癌，最終醫生憑藉腦掃描影像中的「隧道」痕跡，斷定為寄生蟲感染，成功從其腦內取出長達8厘米的活體「裂頭蚴」，駭人聽聞。

怪病纏身屢遭誤診

據《新民晚報》等內地媒體報道，該名61歲的麗姨（化名）自2021年起身體便出現異常，先是手腳麻木發抖，繼而頭皮持續發麻，去年更在酷暑中突發全身發冷，需蓋兩床被子保暖，一度被診斷為腦梗塞。

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醫院神經外五科學科帶頭人魯明為其進行手術取蟲。 南方都市報

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至去年底，其病情急轉直下，凌晨突然抽搐、口吐白沫，此後數月輾轉於多間醫院，先後被懷疑患上膠質瘤、腦轉移瘤等惡疾。就在家人心灰意冷，麗姨剃光頭髮準備接受開顱手術之際，醫生卻在覆檢影像後推翻結論，緊急叫停手術。

為尋求最終診斷，麗姨轉往廣東三九腦科醫院。神經外科專家魯明醫生在仔細研究其腦部掃描影像後，發現關鍵線索：蟲體在腦內爬行過的痕跡。憑藉豐富經驗，魯醫生基本鎖定為腦裂頭蚴病，最終經手術順利「活捉」一條長約8厘米的寄生蟲。術後，困擾麗姨多年的各種症狀均有明顯改善。

對於寄生蟲如何入腦，麗姨憶述，其十多歲時因牙痛難耐，家人按鄉間偏方，將活捉青蛙的生蛙腿塞進其牙洞半小時，聲稱可將蛀牙的「牙蟲」釣出。此外，她過去亦有長期飲用山泉水、喝活蛇浸泡的藥酒及進食魚生的習慣。

醫生提醒，裂頭蚴等寄生蟲主要存活於青蛙、蛇等野生動物體內，生食野味或以生肉敷貼傷口，均有極高感染風險。蟲體可入侵人體並移行至大腦等重要器官，造成不可逆轉的嚴重損傷，呼籲民眾切勿輕信民間偏方，並須注意飲食衛生，以免病從口入。