河南虎景房¥168一晚 人虎同眠僅一窗之隔｜有片

內地景區的招客手法層出不窮，近日河南沁陽市一個動物園景區，推出一款索價僅168元人民幣的「虎景房」，賣點是住客與猛虎僅有一窗之隔，引發網民對其安全性的激烈爭議。對此，文旅局派員檢查後稱，暫未發現安全隱患。

職員稱玻璃「子彈打不穿」

據內地媒體報道，該款「虎景房」住客可以透過房間的大型玻璃窗，近距離觀賞包括東北虎、孟加拉金虎及白虎在內的多種猛獸。景區工作人員強調，住客安全有絕對保障，因房間安裝的是雙層防彈防爆玻璃，聲稱「子彈都打不穿」。

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工作人員進一步解釋，玻璃外側更設有電網，老虎一旦觸碰玻璃便會遭到電擊，因此不必擔心猛虎會持續靠近或攻擊玻璃。他亦補充，住客在房內雖能聽見虎嘯，但老虎晚上多數會休息，不會過度影響住客睡眠。

當局檢查稱無隱患

儘管景區方面信心滿滿，但「與虎同眠」的噱頭仍在網上引發大量質疑，不少網民擔憂一旦發生意外，後果將不堪設想。事件引起當地政府部門關注，焦作市文化廣電和旅遊局表示，已聯同多個部門對該景區進行檢查，初步結論為「暫未發現安全隱患」。

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景區方面透露，該「虎景房」自推出後每日均有住客預訂，反應不俗，並預計在「五一」黃金周期間，房價將會上漲至200餘元人民幣。