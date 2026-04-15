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河南開業2月商場爆天幕 玻璃雨「空襲」Coser多人浴血︱有片

即時中國
更新時間：13:45 2026-04-15 HKT
發佈時間：13:45 2026-04-15 HKT

河南有新開業僅約2個月商場，早前發生天幕玻璃大面積爆裂事故，無數碎玻璃如暴雨灑下正在舉行動漫活動的中庭，多名Coser及觀眾被擊中受傷流血。

綜合網上消息及內媒報道，事件發生在4月4日下午約2時，河南商丘的「愛琴海購物中心」，當時有一群Coser在中庭舉行活動，吸引大批觀眾駐足。

現場影片可見，有Coser在表演舞蹈期間，空中突然有異物擊中多名在場人士，他們紛紛抬頭觀察及用手舉在頭上遮擋，在發現是玻璃碎後，即紛紛退避。

事後，中庭地下遺留大量碎玻璃，及大量血漬。商場保安及工作人員，疏散群眾及清理現場。

其中一名在事故中受傷的王女士向紅星新聞表示，她的大腿和手部被墜落的玻璃碎片劃傷，事發後已緊急送醫包紮，商場方面也給予了醫療賠償。

商場所屬的梁園區人民政府辦公室的電話接線人員回應指，「應急部門已到現場勘驗，假期裡相關部門也在加班處置。」

至於開業2個月即出現事故是否涉及建築質量問題，該工作人員指，住建部門已第一時間前往調查，當地多個部門也介入調查。

 

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