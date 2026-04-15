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升降機驚魂︱武漢住宅電梯失控衝頂 撞爆機房地板

即時中國
更新時間：12:30 2026-04-15 HKT
發佈時間：12:30 2026-04-15 HKT

湖北武漢發生駭人升降機意外。有屋苑的載客電梯，突然失控高速上升，直撞樓頂，將機房的地板也撞毀，事故中無人受傷。

涉維修人員操作不當

武漢市黃陂區市場監督管理局4月14日晚通報，事故發生於4月13日晚上8時許，黃陂區大橋龍城小區一電梯在維修作業過程中，因維修人員操作不當，導致電梯空轎廂發生衝頂，事件未造成人員傷亡。

目前，黃陂區市監局特種裝置安全監察科已介入，多部門正聯合排查隱患。

通報中，未有交待事故發生時電梯內是否有人。而網上有消息指，涉事屋苑入伙僅5年。

事故涉及電梯安全，引起網民關注，「保養就是填表，維修就是收錢」、「衝頂與墜落都是嚴重事故，必須調查清楚後追責」、「電梯問題不容忽視，必須嚴查」、「多重防護一個都不起作用了」、「無傷亡已是不幸的幸運！衝頂是電梯故障最大的滅頂之災」。

 

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