Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

軟科教育評級︱2026內地大學排名出爐 清華北大浙大連續12年列三甲

即時中國
更新時間：12:00 2026-04-15 HKT
發佈時間：12:00 2026-04-15 HKT

中國有高等教育評級機構發布2026內地大學排名，綜合大學由清華大學、北京大學、浙江大學分列三甲；京協和醫學院蟬聯醫藥類大學排名榜首，北京中醫藥大學摘得中醫藥大學排名桂冠，上海財經大學位列財經類大學排名之首，北京外國語大學佔據語言類大學排名第一；香港中文大學（深圳）拔得合作辦學大學排名頭籌。

遊客在清華大學校內標誌性建築二校門前拍照。 新華社
遊客在清華大學校內標誌性建築二校門前拍照。 新華社

據澎湃新聞報道，2026內地大學排名由高等教育評級機構軟科發布，評級對象是中國1000多所本科層次的高校。為反映高校在學校性質和學校類型上的差異、確保排名的公平性，軟科將高校劃分為綜合性大學、8類單科性大學、4類非公辦大學，採用差異化的指標體系分別排名。

大學排名主榜中共有590所高校上榜，清華大學、北京大學、浙江大學連續12年蟬聯全國三甲。上海交通大學、復旦大學位列全國前五。其他位列全國前十名的大學依次為南京大學（第六）、中國科學技術大學（第七）、武漢大學（第八）、華中科技大學（第九）、西安交通大學（第十）。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
生活百科
2026-04-14 11:53 HKT
帶1歲B女去白事掀議！港爸媽曝光家中CCTV「不明現象」崩潰求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
帶1歲B女去白事掀議！港爸媽曝光家中CCTV「不明現象」崩潰求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
運輸署擬增發332個「教車師傅牌」 75%屬公眾配額 5月起接受申請 最快7月考試
01:40
運輸署擬增發332個「教車師傅牌」 75%屬公眾配額 5月起接受申請 最快7月考試
社會
2026-04-14 12:21 HKT
港漂公開低成本香港生活：「有豐儉由人的自由」！房租+交通+生活費月花四位數 每日飯錢只需咁多？
港漂公開低成本香港生活！房租+交通+生活費每月僅花呢個數 網民同感：豐儉由人
生活百科
19小時前
星島申訴王 | 記者實測 $5400入住啟德 無敵大海景套房 好過住劏房？
02:40
星島申訴王 | 記者實測$5400租住啟德 無敵大海景套房 好過住劏房？
放蛇直擊
5小時前
伊朗局勢｜美伊霍峽對峙驚險畫面曝光 革命衛隊三喊「最後警告」驅逐美艦
即時國際
4小時前
三代同堂蝸居逾300呎公屋 40萬改造北歐風安樂窩 設計師一招破解黑廳困局
三代同堂蝸居逾300呎公屋 40萬改造北歐風安樂窩 設計師一招破解黑廳困局
家居裝修
6小時前
移英女星吳日言突然貼黑白照「交代身後事」引恐慌 移民生活壓力大 曾與老公「嘈到拆天」
移英女星吳日言突然貼黑白照「交代身後事」引恐慌 移民生活壓力大 曾與老公「嘈到拆天」
影視圈
3小時前
青年由一樓廁所窗爬出單位期間失足墮平台。梁國峰攝
00:43
屯門黃金海岸21歲青年單位廁所門壞遭反鎖 爬出窗失足墮下受傷
突發
4小時前
美軍啟動封鎖伊朗港口　包括中資油輪在內5船成功闖關。示意圖
01:41
伊朗局勢｜美軍啟動封鎖伊朗港口　包括中資油輪在內5船成功闖關
即時國際
6小時前