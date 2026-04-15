軟科教育評級︱2026內地大學排名出爐 清華北大浙大連續12年列三甲

中國有高等教育評級機構發布2026內地大學排名，綜合大學由清華大學、北京大學、浙江大學分列三甲；京協和醫學院蟬聯醫藥類大學排名榜首，北京中醫藥大學摘得中醫藥大學排名桂冠，上海財經大學位列財經類大學排名之首，北京外國語大學佔據語言類大學排名第一；香港中文大學（深圳）拔得合作辦學大學排名頭籌。

遊客在清華大學校內標誌性建築二校門前拍照。 新華社

據澎湃新聞報道，2026內地大學排名由高等教育評級機構軟科發布，評級對象是中國1000多所本科層次的高校。為反映高校在學校性質和學校類型上的差異、確保排名的公平性，軟科將高校劃分為綜合性大學、8類單科性大學、4類非公辦大學，採用差異化的指標體系分別排名。

大學排名主榜中共有590所高校上榜，清華大學、北京大學、浙江大學連續12年蟬聯全國三甲。上海交通大學、復旦大學位列全國前五。其他位列全國前十名的大學依次為南京大學（第六）、中國科學技術大學（第七）、武漢大學（第八）、華中科技大學（第九）、西安交通大學（第十）。