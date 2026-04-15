國家安全︱間諜機構捉「黃腳雞」式策反 駐外人員賣機密被捕

全國第11個全民國家安全教育日，國家安全部披露3宗駐外人員被策反出售國安秘密的案例，其中包括有人被設「桃色陷阱」，為怕醜行曝光而出賣危害國安的情報。

害怕醜事暴露受範洩密

據國家安全部指，第一個案例顯示，某部門派駐外國的工作人員郭某某，被已經遭策反的華人黎某引至該國一處「娛樂場所」，並安排其嫖娼。結果，4名當地警察突然闖入，將郭某某當場控制。

黎某叫來了一位神秘「朋友」，後者輕鬆解決此事。實際上，這位「朋友」正是該國間諜情報部門人員，是這場「仙人跳」的「導演」。沒過多久，這位「朋友」給郭某某出示了其嫖娼被抓照片，要挾逼迫其合作。因害怕醜事暴露影響前途，郭某某最終答應。

國安部提醒駐外人員要時刻強化敵我意識，防範被外國間諜利用。國安部

國安部提醒駐外人員要時刻強化敵我意識，防範被外國間諜利用。國安部

第二宗案例顯示，駐外人員孟某某在酒會上結識了外籍人員瑪麗，以為在異國他鄉遇到了知音。當瑪麗想知道中方內部對相關經濟、政治問題的深層考慮，毫無防備的孟某某很隨意地把他知道的一些情況都告訴了她，並收了錢。

一日，瑪麗帶來一名叫漢克的同事見孟某某，主動表明了自己是外國間諜情報部門人員的身份，要求孟某某與其合作。孟某某覺得不會被人發現，便與境外間諜情報部門正式簽訂了情報合作協議。

助全家移民作餌

回國後，孟某某利用一切出境機會，與外國間諜情報人員在不同的國家秘密接頭，大肆出賣情報換取報酬。國家安全機關在掌握孟某某犯罪證據後，將其抓獲歸案。目前，孟某某已受到法律的嚴懲。

第三個案例顯示，某單位工作人員趙某某主動申請出國留學進修，結識了自稱某國外交官的肖恩。在灌輸錯誤價值觀瓦解趙某某思想防線後，肖恩亮明了間諜身份，以豐厚報酬和承諾為其全家辦理移民為誘餌拉攏了趙某某。

留學歸國後，趙某某進入某軍工單位工作，大肆蒐集軍事軍工領域情報，以此換取金錢。結果，外國間諜每次都只會「畫餅」。趙某某既擔心東窗事發，又極其渴望「高額存款」，最終選擇更加瘋狂地賣密換錢，但被捕後發現「境外賬戶」是欺騙手段。

國家安全機關提示，境外不是「自由天堂」或「法外之地」，要時刻強化敵情意識，防範境外間諜情報部門精心設計的「致命陷阱」；也要防範「溫水煮青蛙」式的感情拉攏，防止在小恩小惠與情感麻痺中逐步喪失原則和底線。此外，境外間諜情報機關允諾的高額報酬，都是「空頭支票」。