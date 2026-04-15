河南老人攔路拉繩曬粟米 13歲童遭「割喉」一截氣管未尋回

河南沁陽市日前發生駭人意外。13歲男童小宇騎電動車時，慘遭一名老翁為晾曬粟米攔路私自拉設繩索「割喉」，氣管當場被勒斷，傷勢極度嚴重。事件引發全國關注，男童家人在網上求助，短時間內籌得逾百萬人民幣醫療費。目前男童已脫離生命危險，在北京的醫院留醫。小宇進行了氣管連接手術，但仍有一段氣管未能找到。

頸重創無法發聲求救

事發於本月4日，13歲的男童小宇（化名）騎電動車出門，途經村道時，被一條橫亙在路中的繩索猛然勒住頸部，當場翻車倒地。據其母親郝紅霞在眾籌平台「水滴籌」上憶述，兒子當時「連呼救的聲音都發不出來」，忍痛托着頭跑回家中求救。

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老人私拉繩索。

遭「割喉」男童母親。

河南13歲童遭「割喉」氣管勒斷，已脫離危險。

家人隨即將他送醫，醫生判斷情況危急，立即要求轉院。在縣醫院，檢查結果證實小宇的氣管已被完全勒斷。經初步搶救後，小宇再被緊急轉送至鄭州大學附屬鄭州中心醫院，診斷為氣管斷裂、嚴重頸部創傷、氣道貫通傷及肺內積血。

據悉，醫生為小宇進行了氣管連接手術，但仍有一段氣管未能找到，意味著後續仍需接受多次手術治療。由於醫療費用高昂，加上責任劃分未明，家人遂透過「水滴籌」平台發起眾籌。

郝紅霞在求助中透露，自己因病早已失去勞動能力，丈夫亦只是地盤散工，家境拮据。事件引起極大迴響，在逾萬名網民支持下，短短時間內已籌滿60萬元人民幣的目標，其中91%的捐款來自素未謀面的陌生人。

母誓言追責

事件曝光後，當地政府及村委會亦積極介入。柏香鎮政府另設慈善捐款專戶，並張貼小宇母親的個人收款二維碼，方便社會各界捐助。截至目前，官方渠道已籌得約65萬元善款，相信基本能應付當前的醫療費用。

男童目前已轉往北京的醫院繼續治療。村主任透露，小宇已脫離生命危險，由深切治療部（ICU）轉往普通病房，相關專家將會診以確定下一步手術方案。其母親表示，兒子的情況一日比一日好，但她堅定地說：「我挺想追責的。」