吉祥航空︱飛重慶航班硬著陸 觸地彈起再落地乘客驚恐尖叫

吉祥航空日前有航班飛抵重慶著陸時，飛機重重落地再彈起，多名乘客在網上透露，航機硬著陸時機艙劇烈震動彈跳，許多乘客被嚇得失控大叫。民航西南局已入調查。

乘客指劇震致屁股疼手機跌落

綜合網上消息及內媒報道，近日有多名搭乘4月9日，吉祥航空上海飛重慶HO1249航班的乘客反映，航機在降落時，發生硬著陸驚險事故。

極目新聞13日接觸到當日機上的一名乘客，對方表示，當天飛機接觸地面後直接彈起，當時感覺落地瞬間人很沉重，飛機被彈起後再落地時有失重感，「我沒有受傷，飛機著陸時有很劇烈的撞擊聲，機艙震感明顯。第一次接地彈起來估計兩秒鐘，我以為會復飛，結果又一次重落地。」

重慶日前有吉祥航空的飛機發生重著陸事件。極目新聞

重慶日前有吉祥航空的飛機發生重著陸事件。小紅書@長頸鹿的攝影屋

該乘客指，降落時機場天氣很好，發生重著陸時許多乘客「因劇烈震感發出尖叫」，現在回想也很後怕。另有網友也在網絡平台分享了經歷，稱自己屁股疼、腳後跟疼，耳機掉落，有乘客被嚇到。

據飛常准APP顯示，4月9日吉祥航空HO1249航班執飛飛機為空客A321-231，機齡8.5年，註冊號B1006，而當天本該由該飛機繼續執飛的HO1250航班直接取消。

重著陸可令飛機損壞

有媒體發現，4月10日的HO1249航班的執飛機型改為了註冊號B323R的空客A320-271N飛機，機齡4.9年。

有在職飛行員表示，飛機重著陸的原因有可能是操作不當，也有可能是突發天氣情況，比如風切變等。正常情況下著陸G值在1.1至1.6之間，如果接地最大垂直載荷3.06G屬實，飛機可能導致報廢，重著陸後飛機又發生彈跳，也可能增加機體損壞的機率。

13日，極目新聞就H01249航班重著陸情況，向吉祥航空發出問詢，未獲回應。

14日，民用航空西南地區管理局工作人員表示，目前此事正在調查中，不便接受採訪。