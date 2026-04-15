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國安教育走進校園 《中小學生讀本》面世

即時中國
更新時間：08:27 2026-04-15 HKT
發佈時間：08:27 2026-04-15 HKT

今日是全民國家安全教育日，官方編寫的《國家安全教育中小學生讀本》（下稱《讀本》）昨正式出版發行，讀本分成小學、初中、高中，教育部要求各地各校使用，引導學生提高國安意識和維安能力。

《讀本》由國家教材委員會辦公室和中央有關部門編寫，共4冊，包括小學兩冊、初中和高中各一冊。小學讀本主要介紹國安基本常識，並選與國安相關案例故事，引導學生提高國安意識和維安能力。

國安教育走進校園 ，《中小學生讀本》面世。央視
國安教育走進校園 ，《中小學生讀本》面世。央視

初中讀本通過案例導入和知識講述，引導學生初步樹立國家利益至上觀念；中讀本引導學生認識國安對國家發展的重要作用，進一步樹立「大安全」觀念。

教育部相關負責人表示，《讀本》是全國中小學展開國安教育的權威用書，可與已出版的《國家安全教育大學生讀本》，一起實現從小學到大學的有效貫通。

負責人指，各地各校應將《讀本》與《習近平新時代中國特色社會主義思想學生讀本》、中小學思想政治課教材配套使用。

 
 

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