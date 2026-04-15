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女子用「寵物消毒液」拖地後5幼貓死亡 滴露稱無醫療記錄難證明相關

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更新時間：08:00 2026-04-15 HKT
發佈時間：08:00 2026-04-15 HKT

寧夏陳女士近日發帖投訴，她使用宣稱「舔舐無毒」的滴露寵物消毒液拖地後，家中5隻未滿月的幼貓當晚全部暴斃，質疑幼貓死亡與滴露產品有關。不過，滴露回應稱，產品合格無毒，由於消費者未能提供任何獸醫診斷記錄、病歷或屍檢報告，因此無法確認產品與幼貓死亡之間存在直接因果關係。

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綜合揚子晚報、羊城晚報等報道，陳女士在帖文中表示，4月6日下午5時多，她使用滴露消毒液並按照說明在家裏拖地，拖完地後還將家裏的窗戶打開通風，直至地面乾透。當晚11點左右，她發現家中5隻幼貓全部暴斃，嘴邊有少量分泌物，身體僵硬冰冷。其中4只小貓只有半個月大，另外1隻小貓剛滿1個月。

根據帖文照片，她使用的滴露消毒液宣稱「寵物家庭專用」，電商平台官方旗艦店宣稱「舔舐無毒」。

女事主：找不到寵物屍檢服務

陳女士說，事發前，幼貓僅以母乳為食，狀態健康，當日家中環境唯一的變量便是使用了滴露消毒液。事後她聯繫滴露官方維權，卻被要求提供獸醫屍檢報告等證據。隨後，陳女士聯繫本地寵物醫院、農業農村局及畜牧局、動物協會，均被告知目前不具備針對寵物的屍檢服務，無法提供死因鑒定。

滴露官方回應稱，對幼貓死亡深表痛心。涉事產品主要成分為苯扎氯銨，屬合規消毒劑，經安全評估為實際無毒，按說明使用不會對寵物造成傷害。從消費者發布的圖片來看，貓咪鼻腔及鼻周區域有明顯濕性、黏性分泌物，且分泌物分布覆蓋鼻周與口周，這與化學制劑引發的刺激性流涎特徵不符——後者通常以嘴角、下巴為主要分布區，鼻周相對干淨。從形態上，貓咪更傾向於嘔吐物經口鼻反流所致。

滴露：主要成分苯扎氯銨合規

滴露還指出，若幼貓因過量攝入消毒液中的苯扎氯銨導致中毒，除流涎外，還應伴隨口腔黏膜糜爛、口周皮膚灼傷等局部腐蝕症狀，但圖片中未觀察到貓咪有類似表現。滴露稱，目前陳女士尚未提供任何獸醫診斷記錄、病歷或屍檢報告，因此無法確認產品與幼貓死亡之間存在直接因果關係，亦無法明確具體死因。

事件引發熱議，陳女士表示，她發帖投訴並非為了索要賠償，而是希望提醒養寵家庭切勿盲目使用消毒液。

盡管滴露宣稱其相關產品經評估無毒，但在「黑貓投訴平台」上，已有多位消費者投訴稱，使用滴露或同類消毒液後，家中寵物出現了中毒就醫的情況。

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