Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

動物園喪偶獅子變皮包骨 職員揭內幕：40多日無正常進食

即時中國
更新時間：17:30 2026-04-14 HKT
發佈時間：17:30 2026-04-14 HKT

遼寧本溪市動植物園近日成為輿論焦點。有遊客在園內拍攝到一頭雄獅骨瘦如柴、靜臥不動的影片，並上傳至社交媒體，其虛弱的狀態引發廣大網民的關切與質疑，紛紛呼籲園方及相關部門關注該頭獅子的健康狀況。

網上影片所見，該頭獅子身形極度消瘦，與公眾心目中雄獅威猛的形象大相徑庭，影片配文更形容園內獅子「餓成片片」。大量留言湧入本溪市動植物園的官方社交帳號，詢問獅子狀況並促請園方善待動物。

獅子健康狀況備受關注，園方稱，該頭雄獅年事已高，自其配偶去世後，便出現情緒問題，開始拒絕進食。在過去的40多天裡，牠幾乎沒有進食，偶爾才吃一點，因此導致體形急劇消瘦。園方表示，當天是趁天氣回暖，特意讓牠到戶外曬太陽。

一名工作人員周二（14日）證實事件，並表示園內相關部門正在整理具體的詳細情況說明，稍後將會透過官方渠道，就事件向公眾作出正式及全面的答覆。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
時尚購物
23小時前
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
生活百科
6小時前
帶1歲B女去白事掀議！港爸媽曝光家中CCTV「不明現象」崩潰求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
帶1歲B女去白事掀議！港爸媽曝光家中CCTV「不明現象」崩潰求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
股市
2026-04-13 09:59 HKT
施明遺願曝光 拒絕爭拗最緊要係兩個仔好 赴美生活曾遭黑幫追殺 難忍大仔因一事名譽掃地
施明遺願曝光 拒絕爭拗最緊要係兩個仔好 赴美生活曾遭黑幫追殺 難忍大仔因一事名譽掃地
影視圈
3小時前
恒大許家印當庭認罪。
01:38
恒大集資詐騙案一審開庭 許家印當庭認罪法院擇期宣判
即時中國
6小時前
旺角兆萬放題「紅火鮮料火鍋專門店」結業！親做網紅拍片救市 老闆苦嘆：諗到頭髮都冇晒
旺角兆萬放題「紅火鮮料火鍋專門店」結業！親做網紅拍片救市 老闆苦嘆：諗到頭髮都冇晒
飲食
10小時前
港女深圳搭的士漏手機慘被「玩殘」？中伏爆司機「隱藏玩法」 結局神反轉｜Juicy叮
港女深圳搭的士漏手機慘被「玩殘」？中伏爆司機「隱藏玩法」 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民：千禧年嗰陣時好旺……
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民：千禧年嗰陣時好旺……
生活百科
23小時前
曾志偉搞60圍慈善素宴星光熠熠  幼子曾國猷激罕現身  邱淑貞戴過百萬名錶美人遲暮？  
曾志偉搞60圍慈善素宴星光熠熠  幼子曾國猷激罕現身  邱淑貞戴過百萬名錶美人遲暮？  
影視圈
4小時前