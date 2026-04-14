動物園喪偶獅子變皮包骨 職員揭內幕：40多日無正常進食

遼寧本溪市動植物園近日成為輿論焦點。有遊客在園內拍攝到一頭雄獅骨瘦如柴、靜臥不動的影片，並上傳至社交媒體，其虛弱的狀態引發廣大網民的關切與質疑，紛紛呼籲園方及相關部門關注該頭獅子的健康狀況。



網上影片所見，該頭獅子身形極度消瘦，與公眾心目中雄獅威猛的形象大相徑庭，影片配文更形容園內獅子「餓成片片」。大量留言湧入本溪市動植物園的官方社交帳號，詢問獅子狀況並促請園方善待動物。



獅子健康狀況備受關注，園方稱，該頭雄獅年事已高，自其配偶去世後，便出現情緒問題，開始拒絕進食。在過去的40多天裡，牠幾乎沒有進食，偶爾才吃一點，因此導致體形急劇消瘦。園方表示，當天是趁天氣回暖，特意讓牠到戶外曬太陽。



一名工作人員周二（14日）證實事件，並表示園內相關部門正在整理具體的詳細情況說明，稍後將會透過官方渠道，就事件向公眾作出正式及全面的答覆。