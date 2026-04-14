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古老桿秤︱南京初生嬰量度體重 人員「甩手」秤砣砸中

即時中國
更新時間：16:30 2026-04-14 HKT
發佈時間：16:30 2026-04-14 HKT

江蘇南京市發生一宗駭人聽聞的醫療失誤事件。一名社區衞生服務中心的工作人員，在上門為一名出生僅4天的女嬰量度體重時，竟使用極為原始的老式桿秤，其間更不慎「甩手」，導致女嬰從半空墜落，滑脫鐵製秤砣更砸中女嬰胸口。家長狠批工作人員的疏忽。

事發於4月12日下午，南京市浦口區江浦街道社區衛生服務中心一名工作人員，上門為新生兒進行家訪。根據家長拍攝的影片顯示，該名人員用一塊布將嬰兒包裹後，直接懸掛在老式桿秤的掛鉤上。不料，布袋在懸吊過程中突然脫落，嬰兒應聲摔在床上，一直在啼哭的嬰兒，在被緊接滑落的秤砣砸中胸口後，哭聲更即時停止。

女嬰母親在網上發文寫道，事後心急如焚，先後帶女兒奔走三家醫院進行檢查。涉事的衞生服務中心證實事件，表示已高度重視，並安排上級專家為女嬰會診。然而，對於使用老式桿秤是否合乎規程，以及女嬰的具體健康狀況，中心及上級的浦口區衛健委均以「正在調查」為由，未有正面回應。

經查證，根據國家衛健委頒布的技術規範，為新生兒稱重應使用槓桿式或電子體重計，並確保嬰兒在平臥狀態下進行，使用桿秤懸吊的操作方式明顯違規。

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