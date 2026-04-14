導彈專家│中國工程院院士馮煜芳少將逝世 終年63歲
更新時間：13:31 2026-04-14 HKT
發佈時間：13:31 2026-04-14 HKT
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中國工程院網站消息，4月13日，中國工程院院士、導彈專家馮煜芳逝世，終年63歲。馮煜芳是火箭軍研究院高級工程師，主要從事武器裝備發展論證與使用技術研究，少將軍銜。
內地《科技日報》報道，馮煜芳1963年1月生於浙江餘姚，1987年國防科技大學本科畢業，2008年獲航天科技集團一院博士學位，2017年當選中國工程院院士。
據報道，馮煜芳從國防科技大學畢業時，他的父親開辦的工廠已經頗具規模，不少人勸他回鄉子承父業，但他立志從事導彈武器研製事業。
一次，馮煜芳承擔了一項前沿課題，時間緊、任務重，有人認為沒有可能，不如在現有基礎上改進來得快。但馮煜芳認為，核心技術買不來，依靠引進走不遠，唯有自主創新才能有效維護事關國家安全的戰略主動權，才能讓「王牌」更具威力。
隨後，他帶領大家採用理論計算、數值仿真等創新方法，主持建立了某型裝備技術研究體系，提出的相關論證，均被批准立項研製，其中約80%已裝備部隊。
報道稱，多年來，馮煜芳不斷把自己推向一綫前沿，先後承擔了百多項國家及軍隊重點科研任務，自主創新完成了多種新型武器系統的發展研究，大大提升了我軍作戰能力。
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