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恒大許家印︱窮小子2萬元起家變中國首富靠 兒時食發霉饅頭試過掏糞生活

即時中國
更新時間：13:10 2026-04-14 HKT
發佈時間：13:10 2026-04-14 HKT

恒大集團董事長許家印涉嫌非法吸收公眾存款、集資詐騙等案，今日（14日）一審在深圳開庭，許家印當庭表示認罪悔罪。法庭擇期宣判。一生傳奇的許家印
曾因地產及足球投資而廣為人知。他由農村窮小子、掏糞工、工場主任，後來把握改革開放時機南下闖天下，從此由「打工仔」變身世界500強企業老闆，2017年登頂中國首富。最終因種種原因而從天堂跌落凡間。

相關新聞：恒大集資詐騙案一審開庭 許家印當庭認罪法院擇期宣判

1958年，許家印在河南周口市出生。在他1歲時，母親就病故，貧窮一直陪伴他成長。許家印曾回憶「每個星期揹一筐饅頭去學校，天熱的時候饅頭過了3天就發霉長毛，捨不得扔，洗掉霉點還能吃。」讀完高中後，他在農村幹活維生，種田、掏糞都成為他的日常。

買起廣州恒大足球會

許家印後來考入湖北武漢鋼鐵學院，畢業後被分配到河南省舞陽鋼鐵公司，做到工場主任。當年，目睹國家開始進行改革開放，許就帶著全副身家兩萬元（人民幣）到深圳打工，在中達貿易公司成為小小業務員。

1996年，許家印在廣州創立恒大。他先後買下數百塊土地起樓，成功營造出中產階級的舒適感，民眾紛紛購入其物業，故恒大售出的房屋單位，遠超過其他開發商。

2009年11月，恒大正式在香港上市，許家印由房地產累積的財富流向其他領域。當中最為人所熟悉包括買下廣州足球俱樂部全部股權，投資足球前後花逾170億人民幣。許家印還涉足電動車、中醫等。

許家印在2017年以2900億元（人民幣，下同）身價成為「2017胡潤百富榜」中國首富，恒大市值和銷售額都達到高位。許家印曾一年捐贈42.1億元，成為「2018中國慈善榜」首善。據公開資料，恒大成立20幾年來，他至少捐出善款逾115億元。惟到了2021年，恒大開始無法支付債息，隨後而來就是市面出現恒大一個個的爛尾樓盤。

2023年9月，恒大確認，接到有關部門通知，執行董事及董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被採取強制措施。

2024年5月，中證監公布，對恒大旗下恒地產債券欺詐發行及資訊揭露違法案，作出行政處罰決定，對恒大地產責令改正、給予警告並罰款41.75億元人民幣，對恒大地產時任董事長、實際控制人許家印，處以頂格罰款4700萬元人民幣，並採取終身證券市場禁入措施。

 

 

 

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