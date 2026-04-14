國家市監局原書記畢井泉遭起訴 被指收賄數額特別巨大

最高人民檢察院周二（14日）發布消息，十四屆全國政協原常委、經濟委員會原副主任畢井泉涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對畢井泉作出逮捕決定，並指定由山東省濟南市人民檢察院審查起訴。近日，濟南市人民檢察院已向濟南市中級人民法院提起公訴。

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檢察機關在審查起訴階段，依法告知了被告人畢井泉享有的訴訟權利，並訊問了被告人，聽取了辯護人的意見。檢察機關起訴指控：被告人畢井泉利用擔任國務院副秘書長，國家食品藥品監督管理總局黨組書記、局長，國家市場監督管理總局正部長級幹部，十三屆全國政協委員、經濟委員會副主任，十四屆全國政協常委、經濟委員會副主任，中國國際經濟交流中心常務副理事長、理事長等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，應當以受賄罪追究其刑事責任。



畢井泉生於1955年9月，黑龍江省慶安縣人，曾任國家市場監督管理總局副局長，2018年引咎辭職，2020年起任職全國政協。他於2025年5月被查，12月被開除黨籍、公職。