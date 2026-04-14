深圳樓盤減價3成遭哄搶 保安噴辣椒水被拘︱有片

深圳龍華區幸福城臻園樓盤3棟住宅樓昨日開盤銷售，由於減價三成，現場排隊人數眾多，期間有保安竟對看樓人群噴灑辣椒水，場面一度混亂。開發商發表致歉信，指涉事兼職保安未經允許私自攜帶辣椒水並使用，公司將保留追責權利。目前公安機關已對涉事楊姓保安人員予以行政拘留。

折後最平折後3.7萬／平方米

涉事樓盤開發商為深圳市鴻耀泰實業有限公司。據了解，該樓盤此次推出的單位價格，較去年均價減約三成，折後均價每平方米約3.7萬至4萬元人民幣，吸引大批中介及客戶搶票。

中國新聞周刊引述一名房產中介說：「一開始開發商說先到先得，很多人連夜排隊，我們有客戶的就會自願代排隊，幫助客戶搶到優先選房的權利，早上進場時開發商說改為搖號，而且還噴辣椒水，排了一晚上白費不說，還被如此對待，的確不能理解。」

開發商昨午發布聲明稱，本次開盤期間現場人氣超出預期，導致現場秩序出現短暫混亂，影響了大家的購房體驗，深表愧疚。此外，現場一名兼職保安在維護秩序過程中，未經允許和授權私自攜帶辣椒水並使用，給部分客戶及中介朋友造成了不適。龍華區住建局已約談涉事開發商，責令整改，嚴處涉事人員。