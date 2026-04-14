現實版24孝｜9歲童「藏肉奉祖父」感動全網 婦聯介入幫扶

近日有內地傳媒報道，河南周口一名9歲男孩在校用餐時，總是把肉悄悄打包帶回家給爺爺。據悉男孩家境坎坷，與其相依為命的爺爺平時「捨不得吃這麼好的東西」。孝心舉動感動全網，當地村委會、婦聯已介入幫扶。

河南電視台4月11日報道，河南周口一名中年男子因病離世後，留下9歲兒子和73歲老父親。孩子的奶奶也已去世，母親已改嫁，整個家庭只剩爺孫二人相依為命。

孩子所在學校的一名老師偶然發現，他在學校吃飯時，總是將肉食用紙包好，帶回給爺爺吃。男孩稱，肉要帶回去留給爺爺，怕爺爺也去世，「爺爺平時捨不得吃這麼好的東西」。

老師聽完孩子的話當場感動落淚，稱男孩懂事得讓人心疼。在見到孩子爺爺後，老師表示：「（爺爺）你不用擔心，如果你哪天真的沒了，這個孩子他就是我的孩子，我會把他撫養成人。」

大批網友為此事感動，紛紛留言稱「最樸素的孝心，往往最動人」，亦有人在評論區詢問男孩聯繫方式，希望給予真金白銀的資助和支持。目前當地村委會、婦聯均已介入幫扶。